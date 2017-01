Ryanair: Flughafen Tegel offen halten

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Der Berliner Flughafen Tegel soll aus Sicht der Fluggesellschaft Ryanair parallel zum neuen Hauptstadtflughafen geöffnet bleiben. "Als Hauptstadt von Deutschland und einer der meist besuchten Städte Europas, benötigt Berlin mehr als nur einen Flughafen", teilte Ryanair-Marketing-Chef Kenny Jacobs am Mittwoch mit. Er verwies darauf, dass in Berlin schon 2016 rund 33 Millionen Passagiere gezählt wurden, während der neue Flughafen in Schönefeld für maximal 27 Millionen konzipiert ist.