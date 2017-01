Als Ärztin ein Vorbild für ihre Patienten

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Wir stellen in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: die Läuferin Monika Drewke vom Ruderclub Beeskow.

Die Sportlerin in ihrer Arztpraxis: Monika Drewke ist als Medizinerin in Friedland und Umgebung bekannt. Gleichzeitig ist sie eine erfolgreiche Läuferin - hier mit einer ihrer Marathon-Medaillen. © Michel Nowak

Es gibt sie, die guten Vorsätze fürs neue Jahr, die auch tatsächlich halten. Monika Drewke hat ein Beispiel dafür. Am Silvesterabend 2007 nahm sie sich vor, künftig drei Mal in der Woche je 30 Minuten laufen zu gehen. "Vorher habe ich mich zu wenig bewegt", sagt die Ärztin, "und ich habe ja auch meinen Patienten immer gepredigt, dass sie gesund leben sollen."

Sport sei bis dahin gar nicht so sehr ihr Ding gewesen: "Aber ich wusste aus dem Schulsport in Goyatz, dass ich ausdauernd bin." Anfang des Jahres 2008 wollte sie dann gleich mal vier Kilometer joggen. "Und nach 100 Metern habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keine Kondition mehr habe", erinnert sich Monika Drewke.

Damit war aber der Ehrgeiz der heute 58-Jährigen geweckt. Sie biss sich durch, so wie auch in anderen Lebensfeldern. Beispielsweise, wenn es um ihren Beruf ging. Nach dem Abschluss der 10. Klasse zunächst als Kinderkrankenschwester in Cottbus ausgebildet, hatte sie an der Abendschule in Lübben das Abitur gemacht. Ab 1981 arbeitete sie, inzwischen Mutter eines Sohns, als Gemeindeschwester in Friedland: "Aber ich wollte immer Medizin studieren." Auch das gelang, im Alter von 31 Jahren war sie Diplom-Medizinerin. Und ab 2005 promovierte sie sogar noch über das Thema Osteoporose. Seit 2009 ist Monika Drewke ganz offiziell Frau Doktor ...

Eine, die oft und gern auch über weite Strecken in Turnschuhen unterwegs ist. Für Monika Drewke gehörte das Laufen seit dem Jahr 2008 schnell zum Alltag dazu: "Ich kriege dabei den Kopf frei", sagt sie, "und hinterher geht es mir gut." Noch im Jahr 2008 war sie beim Schlaubetal-Marathon auf der 10-Kilometer-Strecke dabei, schon im April 2009 ging sie in Burg (Spreewald) das erste Mal über die Halbmarathon-Distanz an den Start. Ein Jahr später stieß Monika Drewke dann über eine Empfehlung auf die kleine Laufgruppe des Ruderclubs Beeskow um Wilhelm Roggan. Immer sonntags war und ist dort gemeinsames Training angesetzt. Das passt in den Zeitplan der vielbeschäftigten Ärztin. Oft steht die Friedländerin früh extra zeitig auf, um auf den Crosstrainer zu steigen oder eine teils mehr als 20 Kilometer lange Runde über Beeskow, Kummerow und Leißnitz zurückzulegen.

Im Jahr 2011 stieg Monika Drewke richtig in den Wettkampfbetrieb ein. Beim Oder-Spree-Cup war sie fünf Mal in Folge Zweitplatzierte ihrer Altersklasse, beim Run & Bike Neuzelle startete sie mit Vereinskollege Oliver Böhme. Besondere Höhepunkte waren ihre inzwischen acht Marathon-Teilnahmen, etwa in Berlin und Stockholm. Im vergangenen Jahr gehörte sie in Köln und Hamburg zum Teilnehmerfeld. "In Köln bin ich auch meine bisher beste Zeit gelaufen", sagt Monika Drewke. Der schönste Marathon sei aber der 2014 in London gewesen. Ehemann Gerhard hatte sie motiviert, auch im Ausland zu starten: "Er organisiert die Läufe. Ich brauche mich nicht zu kümmern. Das ist wie ein kleiner Kurzurlaub."

Abenteuerlustig ist Monika Drewke in jedem Fall, das zeigen Fotos und Urkunden in ihrem Sprechzimmer. Sie sprang zum Tauchen ins Meer, stürzte sich beim Tandem-Sprung aus dem Flieger und stand auch schon auf dem 5895 Meter hohen Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas.

Ihre Leistungskurve zeigt kontinuierlich nach oben. Beim Oder-Spree-Cup gewann Monika Drewke im vergangenen Jahr unter anderem in Eisenhüttenstadt sowie in Frankfurt und holte sich den Gesamtsieg in ihrer Altersklasse. So soll es weitergehen: "Ich will unfallfrei bleiben und die Zeiten halten", so Monika Drewke, deren Sohn Roland selbst gelegentlich läuft. Zwei Marathon-Läufe und auch eine weitere Auflage des Oder-Spree-Cups stehen 2017 auf ihrer Termin-Liste.

Übrigens: Als Monika Drewke auf der Sportlerwahl-Liste ihren Namen entdeckte, freute sie sich. "Dabei sein ist doch toll." Und ganz sicher ist wohl auch: Für viele ihrer Patienten in Friedland ist die sportliche Ärztin längst ein Vorbild. Der gute Vorsatz vom Silvesterabend 2007 ist in jeder Hinsicht aufgegangen.