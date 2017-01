Ein Zebra in der Zeebr@-Grundschule

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547319/

Seit 20 Jahren setzt sich das Brandenburger Verkehrsministerium mit der Kampagne "Lieber sicher. Lieber leben." für mehr Sicherheit auf den Straßen ein. Das ZeBra-Theater ist ein fester Bestandteil dieser Kampagne und bringt schon seit zehn Jahren Grundschülern Verkehrserziehung spielerisch näher. "Wir haben bereits sieben unterschiedliche Theaterstücke entwickelt, fünf davon für die Schüler der Klassenstufen 1 bis 3, zwei für die drei höheren Klassen", sagte Autorin Julia Becker, die wie ihre Kollegin Jennifer Dimke während der Vorführung in verschiedene Rollen schlüpfen muss. Denn im Märchenwald des aktuellen Stückes begegnet "Ritter" Zebra nicht nur einer Fee, der er das Busfahren erklärt, sondern auch einem Wolf, einem Jäger, einer Königin und einem Zwerg, ehe er endlich die entführte "Zebraprinzessin" befreien kann.

Auf "altersgerechte und interaktive Art und Weise werden so Inhalte der Verkehrssicherheit an Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 vermittelt", so das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg. Seit 2007 können sich Grundschulen für die ZeBra-Theatertour bewerben. Die Auswahl der Schulen erfolgte nach Bewerbungseingang, regionalen Gesichtspunkten und Anzahl nicht berücksichtigter Bewerbungen in den Vorjahren. Im Dezember 2016 war das ZeBra-Theater in 25 Schulen. Deshalb wurde die Tour in den Januar 2017 verlängert und besucht acht Schulen.

Der dreiköpfigen Schauspieltruppe gelang es mühelos, die Aufmerksamkeit der Kinder zu fesseln. Und für die vielen richtigen Antworten auf unterschiedliche Verkehrssicherheitsfragen konnten die Schüler als Belohnung noch ein Malbuch mit nehmen.