(MOZ) Der Wohnungsbau in Deutschland ist zum Konjunkturmotor geworden. Im vergangenen Jahr wurden bis Ende November nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes 286 200 Neubauwohnungen genehmigt. Das ist ein sattes Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei legt nicht nur der Mietwohnungsbau zu, sondern auch der Bau von Eigenheimen. Historisch niedrige Zinsen (ver-)führen dazu, dass sich immer mehr Familien den Traum vom eigenen Haus erfüllen wollen.

Doch die positive Entwicklung täuscht darüber hinweg, dass der Bauboom an vielen Normalverdienern vorbeigeht: Sie können sich Eigentum einfach nicht leisten. Daran sind nicht allein seit Jahren steigende Baukosten und - besonders in Ballungsräumen - teure Grundstücke Schuld. Nein, die Politik lässt die Häuslebauer im Stich und wirft ihnen noch Knüppel zwischen die Beine.

Bis 2006 unterstützte der Staat bauwillige Familien mit Eigenheim- und Kinderzulagen. Heute gibt es gerade mal noch WohnRiester und verbilligte Kredite. Das ist nicht mehr als ein Feigenblatt! Stattdessen werden Auflagen zur Dämmung und zur Nutzung erneuerbarer Energien immer weiter verschärft, was den Bau noch teurer macht.

Vor allem aber wäre es Aufgabe des Staates, die unsäglich hohen Nebenkosten - die sich auf rund 15 Prozent der Kaufsumme belaufen - endlich zu senken. Doch die Länder tun genau das Gegenteil: Sie drehen an der Schraube und erhöhen die Grunderwerbsteuer. Mit Spitzensätzen von 6,5 Prozent wie in Brandenburg werden Bauwillige abgeschreckt. Zumal ja meist noch Maklerkosten in ähnlicher Höhe und immer die Notarkosten hinzukommen. Bei einem späteren Verkauf des Hauses ist das Geld verloren.

Wenn Finanzminister meinen, wer die Steuer nicht tragen könne, sollte erst gar nicht bauen, verdrehen sie die Tatsachen. Aufgabe des Staats ist, dafür zu sorgen, dass auch Familien mit weniger üppigem Einkommen Wohneigentum erwerben können. Zumal "Betongold" angesichts der mickrigen Sparzinsen und der absehbaren Rentenlücke die beste Altersvorsorge ist.

Die Politik muss dringend umsteuern: Vorschläge einer Bauförderung für Familien sollten ebenso geprüft werden wie eine Senkung oder besser Streichung der unsinnigen Grunderwerbsteuer für Eigennutzer. Nur dann lässt sich die Wohneigentumsquote - die in Deutschland so niedrig ist wie in keinem anderen EU-Land - deutlich steigern.