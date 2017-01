artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) In Neuruppin sind zwei sogenannte Stolpersteine verschwunden, die an das Schicksal der während des Zweiten Weltkriegs verschleppten Eheleute Jacoby erinnerten. Ein politisch motivierter Hintergrund wird aber ausgeschlossen.

Jugendliche der Montessori-Oberschule befassen sich im Rahmen ihres Religionsunterrichts mit den Stolpersteinen in Neuruppin. Dabei, so Lehrer Rainer Fellenberg, ist aufgefallen, dass von den an Erna und Arnold Jacoby erinnernden Steinen keiner mehr auffindbar ist. Bereits im November 2003 waren die Steine vor dem Haus Karl-Marx-Straße 58 - an der Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße - in den Gehweg eingelassen worden. Die Initiative war vom Kölner Künstler Gunter Demnig ausgegangen, der bundesweit mit den Stolpersteinen an Menschen erinnert, die während der Hitler-Diktatur wegen ihrer religiösen oder politischen Ansichten beziehungsweise ihrer Herkunft verschleppt und ermordet wurden. Hauptsprecher des Aktionskreises in Neuruppin war seinerzeit Rainer Fellenberg, der nun auch das Schulprojekt betreut.

Das Verschwinden der Stolpersteine war bereits vorigen November bemerkt und der Stadtverwaltung gemeldet worden. Seitdem wurde intern untersucht, wie es dazu kommen konnte. Grund war nach vorläufigen Erkenntnissen die Verlegung von Fernwärme-Leitungen im Auftrag der Stadtwerke. Hinweise darauf, dass - wie anderenorts bereits geschehen - die Gedenksteine vorsätzlich entfernt wurden, gibt es nicht.

Laut Rainer Fellenberg hat die Stadt mittlerweile zugesagt, sich um Ersatz für die aus privaten Spenden finanzierten Stolpersteine zu kümmern. Dafür wolle sich die Verwaltung mit dem Künstler absprechen. Zugleich sollen Vorkehrungen getroffen dafür werden, dass sich ein Fehler wie bei den Gedenksteinen für die Familie Jacoby nicht wiederholt. Hierfür ist vorgesehen, dass die Stolpersteine ins Straßenkataster übernommen werden.

Arnold Jacoby war am 17.August 1942 nach Theresienstadt deportiert worden. Gestorben sein soll er aber in Minsk, wo er bis heute als verschollen gilt. Seine Frau Erna wurde am 26.Februar 1943 nach Auschwitz verbracht. Vermutlich kam sie im dortigen Vernichtungslager ums Leben. Jedoch verliert sich dort ihre Spur.

Neben der Familie Jacoby wird entlang der Karl-Marx-Straße vier weiteren Neuruppinern gedacht, die zu Opfern der Nationalsozialisten wurden. Auch die Ruppiner Kliniken erinnern mit sechs Stolpersteinen an Patienten der früheren Landesirrenanstalt, die 1940/41 in andere Anstalten verlegt und vergast wurden. Insgesamt wurden fast 1500Patienten aus Neuruppin systematisch aus dem Weg geschafft. Die Ermordung war Teil der sogenannten Euthanasie, der allein in Berlin und Brandenburg rund 70000als unwert erachtete Menschen zum Opfer fielen. Insgesamt wird in Neuruppin und Alt Ruppin 16 einstigen Bewohnern mit Stolpersteinen gedacht.