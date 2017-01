Germania bezwingt im Test FSV Union

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick (MOZ) Eine Überraschung ist dem Fußball-Oberligisten Germania Schöneiche im Test gegen den Regionalligisten Union Fürstenwalde gelungen. Er gewann auf Kunstrasen in Zepernick mit 5:2 (1:2).

"Für mich war es wichtig, die Spieler zu sehen, die ich noch nicht kannte", so Trainer-Rückkehrer Matthias Maucksch von Union. Union ging durch einen abgefälschten Schuss von Rico Gladrow in Führung (8.). Zwei Minuten später erhöhte Martin Zurawsky auf 2:0. Germania befreite sich vom Druck. Ein Eigentor des Fürstenwalders Gladrow (21.) ermutigte die Schöneicher. So zwang Julian Hentschel Unions Testkeeper Mateusz Trochanowski drei Mal zur Abwehr.

Nach der Pause wurde nahezu jeder Stellungsfehler des FSV bestraft. Erst glich Julian Hentschel aus (50.), dann brachte Stephan Gill einen Steilpass von Istvanic im Netz unter (54.) und auch Neuzugang Dennis Schulz (Empor Berlin) netzte ein (4:2). Ein weiteres Tor gelang dem frei stehenden Schöneicher Gill zum 5:2-Endstand (88.).

Fürstenwaldes Trainer Maucksch: "Auch wenn wir viele anderweitige Trainingseinheiten hinter uns haben, darf das keine Entschuldigung sein, was einige hier geboten haben." Schöneiches Trainer Gehrke: "Wir haben verhalten angefangen, sind dann aber gut ins Spiel gekommen."

Fürstenwalde: Mateusz Trochanowski (Testspieler) - Alexander Sobeck, Joseph Gröschke (58. Christian Mlynarczyk), Wael Karim (Tsp), Arbnor Dervishaj - Narciel Mbuku (Tsp), Andy Weinreich, Rico Gladrow (58. Paul Karaszewski), Martin Zurawsky (58. Tom-Melvin Schmidt), Gordan Griebsch (58. Darryl Geurts) - Nils Stettin (58. Will Siakam)

Schöneiche: Chris Küter - Philipp Kulecki, Michael Laletin, Franz Fitkau (46. Jonas Beyer), Nico Klockzien - Anton Hohlfeld (46. Pierre Vogt), Stephan Gill, Julian Hentschel, Mathias Reischert (46. Manuel Wisnewski) - Tino Istvanic, Christopher-Lennon Skade (46. Dennis Schulz)