Volley-Mädchen ziehen erst spät an einem Strang

Stark am Netz: Susanne Drehmel (l.) sorgte immer wieder für Impulse, so wie hier beim Junior-Cup des VCA. © Carola Voigt

Vor heimischer Kulisse gewann das VZU gegen VSV Grün-Weiß Erkner 3:1 und unterlag gegen die SG Einheit Zepernick 1:3. Im Landesverband haben sieben Teams ihre Teilnahme am Landespokal zugesagt. Daraus entstanden zwei Gruppen - eine Staffel A mit drei Mannschaften und eine Staffel B mit vier. In einer Gruppe im Modus "jeder gegen jeden" bei drei Gewinnsätzen war für alle Teams klar, dass die Ausbildung der Jugendlichen in erster Linie im Vordergrund steht.

Im ersten Match gegen die Mädchen aus Zepernick gab es für das VZ gleich die Niederlage. Aber wie schon gesagt, stand die Ausbildung im Vordergrund. Somit erhielten alle Spielerinnen des noch jungen Teams die Chance, den Eltern und Verwandten ihr Erlerntes zu präsentieren, was oft nicht gelang. Durch viele kleine Fehler, beginnend bei den Aufschlägen bis hin zur Feldabwehr, war es im ersten Satz nicht möglich, den Gästen Paroli zu bieten. Die machten wie gewohnt ihr Spiel und gewannen zu recht mit 25:22.

Im zweiten Satz war ein anderes VZ-Team auf dem Feld. Schon im Aufschlag mit Druck arbeitend, holte es sich einen Vorsprung, den es bis zum Satzende mit 25:18 nicht mehr aus der Hand gab. Nun folgte wieder ein mit Fehlern in der Annahme gespickter Satz, den erneut Zepernick mit 25:17 für sich entschied. Im letzten Satz wurde es sogar noch schlimmer. Mit einem deutlichen 10:25 unterlag der Gastgeber VZU. Auch wenn das Ergebnis klar ausfiel, heißt es nicht, dass die VZ-Mädchen dieses Match hätte verlieren müssen.

Im zweiten Spiel des Tages trafen die beiden Gastmannschaften Zepernick und Erkner aufeinander (3:2). Hier setzte sich im Tiebreak erneut die SG Zepernick mit 15:10 durch.

Der VZU-Trainer war mit dem ersten Satz des zweiten Spiels gegen VSV Erkner nicht zufrieden. Schlechte Aufschläge, Probleme in der Feldabwehr und in der Annahme machten es möglich, dass sich Erkner absetzte und mit 25:22 gewann. Trotz bitter-böser Worte untereinander raufte sich das Team wieder zusammen und ging mit Spaß in den zweiten Abschnitt - und sieh an, es konnte auch anders. Der Satzgewinn mit 25:10 zauberte wieder ein Lächeln in die Gesichter, welches bis zum Spielende nicht mehr aufhören sollte. Mit Spaß, Laufbereitschaft und Kampfeswillen wurde auch der dritte Satz mit 25:23 gewonnen. Nun wurde um jeden Ball gekämpft und auch der letzte Satz des Tages konnte mit 25:19 gewonnen werden. Somit ist der Verbleib in der Staffel A gesichert.