SV-Reserve erklimmt Platz zwei

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547334/

Der Trainer des 1. SV II hatte vor dem Spiel ein Edelproblem. 17 Spieler hatte er zur Verfügung und musste sich entscheiden, welche 14 Spieler er einsetzen sollte und wer seine Sporttasche nicht auspacken brauchte.

Von Beginn an zeigten die Gastgeber eine geschlossene Mannschaftsleistung in diesem wichtigen Spiel. Beide Teams waren Tabellennachbarn und hatten nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer HC Angermünde. Damit war klar: Nur der Sieger kann Anschluss halten und der Verlierer rutscht in der Tabelle weiter nach hinten ab. Die Eberswalder zeigten eine hervorragende Einstellung und nahmen den Kampf an. Nur ein Mal beim 1:1 gelang den Gästen der Ausgleich, vom 2:1 bis zum Schlusspfiff führten die Hausherren. Bis zum 4:3 konnten die Wittstocker noch mithalten, danach vergrößerte der 1. SV seinen Abstand kontinuierlich. Die Chancenverwertung war diesmal gut. Dagegen leisteten sich die Gäste viele Fehlwürfe und das war dann beim Ergebnis sichtbar. 6:3, 8:4 und 11:6 waren die nächsten Zwischenstationen beim Spielstand. Mit einem 15:11 wurden die Seiten gewechselt.

Die Mannschaft des 1. SV Eberswalde wollte so schnell wie möglich das Match entscheiden. Trotz der Bedeutung des Spieles war es eine faire Partie, nur insgesamt fünf Herausstellungen gab es. Das Schiedsrichterpaar Bree/Knothe (Oranienburger HC) bot eine souveräne Leistung und hatte jederzeit das Spiel im Griff. Aus dem 15:11 Halbzeitstand wurde schnell ein 19:12 und die Waage neigte sich immer mehr zugunsten der Barnimer. Beim 22:14, etwa Mitte der zweiten Halbzeit, war schon mehr als eine Vorentscheidung gefallen. Die Schützlinge von Jens Müller nutzten ihre Chancen wesentlich besser als die Gäste und hatten auch auf der Torhüterposition ein klares Plus. Bis auf Julian Kuhlmann kamen alle eingesetzten Feldspieler zum Torerfolg. Das zeigt, dass in der Mannschaft viel Potential steckt. "Wenn ich wie heute alle Spieler zur Verfügung habe, können wir mit jeder Mannschaft mithalten," freute sich Trainer Jens Müller.

Die letzten Spielminuten gehörten den Gastgebern. Mit vier Toren in Folge sicherten sie den klaren und souveränen 30:20-Erfolg. Damit holten sich die Eberswalder im 12. Spiel den neunten Sieg und stehen mit 18:6 Punkten hinter dem HC Angermünde (19:5) und vor RW Werneuchen (16:8), auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach wie vor ist es ein enges Rennen um die Medaillenplätze. Selbst die Bernauer Bären (6.) und der Finowfurter SV (7./jeweils 14:10 Punkte) sind noch nicht aus dem Rennen.

Am nächsten Spieltag empfängt der Finowfurter SV Spitzenreiter Angermünde, der 1. SV Eberswalde II muss beim 9. HC Pritzwalk antreten. Sollten beide Barnimer Vereine gewinnen, wären die Eberswalder Tabellenführer.