Brandenburgligisten testen eifrig

Der Tabellensiebte SG Union Klosterfelde hat am Montag mit dem Training begonnen. Vorgesehen sind folgende Testspiele: Am Sonnabend geht es auf dem Kunstrasenplatz in Wandlitz gegen den Storkower SC aus der Landesliga Süd. Am 1. Februar spielt Union auswärts ein Trainingsmatch gegen Eintracht Mahlsdorf, den Tabellenvierten der Berlin-Liga. Ebenfalls auswärts das Spiel am 4. Februar gegen Fortuna Biesdorf (Berliner Landesliga, Staffel 1). Ein Barnim-Martch gibt es am 8. Februar auf dem Kunstrasen in Wandlitz gegen Eintracht Wandlitz (19.30 Uhr). Am 11. Februar steht ein Test bei Empor Berlin an, vor einem Spiel beim FC Hennigsdorf am 18. Februar. Dann startet der Ligabetrieb mit dem Barnim-Duell gegen Einheit Bernau am 25. Februar.

Der FV Preussen Eberswalde testet am Sonnabend beim Wartenberger SV (Berlin-Liga). Am 31. Januar geht es um 19 Uhr im Westendstadion gegen den FSV Schorfheide-Joachimsthal (Landesklasse Nord). An gleicher Stelle spielt Preussen am 4. Februar gegen den SC Oberhavel Velten (Landesliga, 13 Uhr) und am 7. Februar gegen Grün-Weiß Ahrensfelde (Landesklasse Nord, 19 Uhr). Zum RSV Eintracht (Landesliga) geht es am 11. Februar (13 Uhr) und dann warten auf heimischem Geläuf noch die Test-Partie gegen Fortuna Britz (14. Februar, 19 Uhr) und Eintracht Mahlsdorf (18. Februar, 14 Uhr).

Die TSG Einheit Bernau absolviert am 28. Januar um 13 Uhr ein Testspiel beim SV Lichtenberg (Oberliga Nord). Am 4. Februar empfängt man Grün-Weiß Ahrensfelde (14 Uhr). Auswärts treten die Bernauer am 11. Februar beim FC Hennigsdorf (Landesliga Nord)an, bevor der letzte Test zu Hause am 15. Februar (19.30 Uhr) gegen Eintracht Mahlsdorf II (Landesliga Berlin, Staffel 2) ansteht. Für Einheit Bernau beginnt das erste Punktspiel bereits am 18. Februar. Dann wird das Spiel bei Stahl Brandenburg nachgeholt.