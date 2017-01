Mehr Wasser, weniger Wildschweine

artikel-ansicht/dg/0/

Criewen (MOZ) Mehr Wasser in den Poldern lockt seltene, gefährdete Vögel, weniger Wildschweine nützen dem Hochwasserschutz. So lässt sich laienhaft grob das Jahr 2016 in Deutschlands einzigen Auennationalpark umschreiben.

Nationalparkchef Dirk Treichel, der Leiter der Naturwacht Edgar Wendt und Kuratoriumsvorsitzender Karsten Stornowski ließen am Mittwoch in Criewen das Nationalparkjahr 2016 Revue passieren. Treichel sprach von einem sehr erfolgreichen Jahr. Der Auennationalpark ist wieder ein Stück feuchter geworden, der Wildnis ein Stück näher, ohne dass - wie zu seinen Gründerzeiten - Anwohner deswegen wirklich auf die Barrikaden gegangen sind.

Das scheint auch ein Erfolg der Umweltbildungsarbeit der zehn Naturranger im Park zu sein. Mit Führungen im Park und im Informationszentrum, Informationsveranstaltungen in Kitas und Schulen, Singschwan-Tagen, Kranichwochen haben sie das nationale Schutzgebiet und den Naturschutzgedanken tiefer im Bewusstsein der Uckermärker verankert. Die Nationalparkverwaltung hat jetzt für Grundschüler in der Nationalparkstadt Schwedt und in der Region eine neu Art Umweltbildung entwickelt, die von März bis August angeboten wird. Erst- und Zweitklässler beschäftigen sich mit der Frage "Was ist Wildnis?". Dritt- und Viertklässler beschäftigen sich mit dem "Abenteuer Aue". Fünft- und Sechstklässler kümmern sich um "Wildes Wasser".

Wichtigste Aufgabe bleibt aber die naturschutzfachliche Arbeit zur Entwicklung des Nationalparks, in dem es einmal mehr Wildnis als Pflegezonen geben soll. Im Auennationalpark soll das Wasser sich ausbreiten, wie die Natur es regelt. Ohne den Hochwasserschutz zu vernachlässigen.

Für die Überflutungspolder A und B vor Criewen und Schwedt ist zum Beispiel 2016 der dynamische Schöpfwerkbetrieb eingeführt worden. Sie schöpften im Vorjahr nur drei Wochen Wasser aus den natürlichen Überflutungsbecken, damit auf dem tieferliegenden Grünland in der Pflegezone geerntet werden konnte.

Der frisch gegründete Staubeirat, mit Bauern, Fischern, Anglern, Naturschützern, Jägern und Leuten von der Wasserwirtschaft bestückt, hatte sich geeinigt und zugestimmt. So stand das Grundwasser trotz langer Trockenheit höher als in Vorjahren. Auch die Altarme der Oder waren gut durchflutet. Das stand dem Auennationalpark gut zu Gesicht.

Neue Stauanlagen im ehemaligen Friedrichsthaler Trockenpolder 5/6 hielten dort das Wasser sogar bis Ende Juni auf mehreren hundert Hektar. Davon profitierten laut Treichel gefährdete Vogelarten wie Bekassine, Rotschenkel oder auch der Kiebitz. Erstmalig siedelten sich dort im Vorjahr seltene Rohrdommeln und Rohrweihen an.

Die Nationalparkverwaltung arbeitet mit 22 Landwirtschaftsbetrieben im unteren Odertal zusammen, die im Park 4000 Hektar nutzen. Knapp die Hälfte des Grünlandes ist erst nach dem 1. Juli und ein Fünftel erst nach dem 15. Juli genutzt worden. Das kam dem Nachwuchs der Wiesenbrüter zugute.

Kuratoriumsvorsitzender Karsten Stornowski sagte mit Blick auf erhebliche Wildschweinschäden an den Deichen im Vorjahr: "Der Hochwasserschutz ist gewährleistet." Die verstärkte Jagd auf die Schwarzkittel habe den Bestand reduziert beziehungsweise Schweine vergrämt. Klare Ergebnisse lassen sich aber erst in ein bis zwei Jahren erkennen.

Wer sich selbst ein genaueres Bild vom Nationalpark machen will, kann das jetzt bequem auf den modern umgebauten, informativen Nationalparkseiten im Internet machen: www.nationalpark-unteres-odertal.eu