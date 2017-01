Tauziehen der Juristen beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547340/

Nun kann es wohl noch länger als ohnehin schon erwartet dauern, bis Altanschließer des NWA Gewissheit darüber haben, ob sie überhaupt Geld zurückerhalten oder nicht. Den drei NWA-Verbandsgemeinden Wandlitz, Mühlenbecker Land und der Stadt Oranienburg steht zudem eine schwierige Vermittlungsrunde bevor, in der es erneut um einen Kompromiss im Streit über den richtigen Umgang mit den Altanschließerbeiträgen gehen wird.

Es war Mitte Dezember 2016, als die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant sich kraft ihrer Mehrheit in der NWA-Verbandsversammlung durchsetzen konnte. Jawohl, so das Votum, die Gemeinde Wandlitz möchte freiwillig alle "offenen und bestandskräftigen und nachträglich als rechtswidrig erkannten Veranlagungsfälle" zurückzahlen. Die Kosten dieser unter Option 3 geführte Variante liegen nach gegenwärtigen Berechnungen durch Verbandsvorsteher Matthias Kunde bei 2,65 Millionen Euro.

Die Vertreter der Stadt Oranienburg und der Gemeinde Mühlenbecker Land hielten dagegen. Sie plädierten für die deutlich günstigere Option 1, damit verbunden ist die Rückabwicklung aller rechtswidrigen und offenen Fälle. Diese Kosten rangieren deutlich unter einer Millionen Euro und wurden vom Verbandsvorsteher bereits in den Wirtschaftsplan 2017 inkludiert.

Diesem Wirtschaftsplan wurde durch die Verbandsversammlung einstimmig zugestimmt. Zugleich wurde aber beispielsweise gesondert beschlossen, die Option 3 mit ihren finanziellen Auswirkungen durchzusetzen und Kunde aufgefordert, die wirtschaftlichen Folgen zu kalkulieren und dann in einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 einzuarbeiten.

Genau an dieser Stelle hakt die Kommunalaufsicht ein. Der Wirtschaftsplan sei laut Verbandssatzung mit Zweidrittelmehrheit zu beschließen. Da mit den Nachsätzen aber ein kausaler Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan bestehe, reiche die erzielte einfach Mehrheit nicht aus, um die Abstimmung zur Option 3 als gültig anzusehen.

Fillipo Smaldino-Stattaus, Bürgermeister von Mühlenbecker Land, findet seine Meinung in der Stellungnahme der Kommunalaufsicht komplett bestätigt. "Als Bürgermeister kann ich für die Zühlsdorfer Bürger keine Situation zulassen, in der ihnen möglicherweise höhere Beiträgen als wirklich nötig aufgebürdet werden", reagierte Smaldino-Statt-aus am Mittwoch. Und auch Michaela Rudolph von der Stadt Oranienburg fühlt sich bestätigt. "Rechtskraft ist Rechtskraft, das heißt, eine freiwillige Rückzahlung von Beiträgen müsste erst durch die Stadtverordneten beschlossen werden. Bislang waren unsere Politiker dazu nicht bereit."

Bürgermeisterin Jana Radant will jetzt bei den Verbandskommunen für die Wandlitzer Intensionen werben. Verbandsvorsteher Matthias Kunde habe ihr dabei seine Unterstützung zugesagt. Dieser kündigte indes an, frühestens ab Mitte März im Besitz belastbarer Zahlen zu sein.