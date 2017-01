Brieselang ist Ausrichter des Havelländer Erntefestes

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Berlin (MOZ) Auf der Internationalen Grünen Woche unter dem Funkturm in Berlin ist am Mittwoch während des Havellandtages in der Brandenburghalle symbolisch der Staffelstab für die Ausrichtung des kreislichen Erntefestes weitergereicht worden. Nach Wustermark ist nun im September dieses Jahres die Gemeinde Brieselang an der Reihe. Das Erntefest wird bereits zum zehnten Mal erneut im Erlebnispark in Paaren stattfinden.