Polizeibericht Bernau vom 25.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547344/

Rüdnitz. Bei einem Unfall in Rüdnitz sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr hatte eine Fordfahrerin, die nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, wegen des Gegenverkehrs angehalten. Eine Frau hinter ihr fuhr mit ihrem Citreon auf. Auch der Fahrer eines Audi konnte nicht rechtzeitig bremsen. Die Fahrerin des Citroen und der Audifahrer erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden ebenso ins Krankenhaus gebracht wie die Fahrerin des Ford und deren Tochter, die nur leicht verletzt wurden. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf rund 30 0000 Euro.

Enkeltrick dreimal misslungen

Zepernick. Mit dem Enkeltrick ist eine Frau am Dienstagnachmittag in Zepernick dreifach gescheitert. Sie hatte als angebliche Verwandte drei Frauen jenseits der 75 angerufen und bat um Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung. Die Seniorinnen bemerkten sofort den Schwindel, legten auf und riefen die Polizei an.

Berlin. Der Weißenseer Weg ist im Abschnitt zwischen Landsberger Allee und Konrad-Wolf-Straße auf einen Fahrstreifen verengt. Der Grund ist eine Baustelle. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 3. Februar andauern.

Verkehrstipp