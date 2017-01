Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 25.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Am Dienstag wurden der Polizei Autodiebstähle in der Prager und der Magdeburger Straße gemeldet. In der Prager Straße haben Diebe einen Mazda 3 gestohlen. Dieser war am Montag auf einem Parkplatz abgestellt worden. Die Eigentümer gaben den Sachschaden mit 19 000 Euro an. In der Magdeburger Straße verschwand ein Honda Accord im Wert von rund 10 000 Euro. Er wurde zwischen 18 und 19.30 Uhr gestohlen.

Reh verendetnach Zusammenstoß

Treplin. In der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr rannte ein Reh gegen einen Renault Master, der auf der Straße von Treplin nach Sieversdorf unterwegs war. Der Fahrer blieb unverletzt, das Reh verendete am Unfallort. Am Transporter entstand ein Schaden von rund 150 Euro.

Die Stadt lässt heute im Weinbergweg die Geschwindigkeit kontrollieren.

