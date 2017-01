Polizeibericht Seelow vom 25.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow. Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Polen am Dienstag in der Bahn zwischen Küstrin-Kietz und Berlin, stellten Bundespolizisten aus Manschnow fest, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl wegen mehrfachen Betrugs vorlag. Auf Anordnung des Amtsgerichtes Tiergarten nahmen die Beamten den Mann umgehend in Untersuchungshaft.

Kennzeichentafel gestohlen

Gusow. Dem Besitzer eines Opel Meriva wurde am Dienstag auf dem Parkplatz am Bahnhof Seelow-Gusow die hintere Kennzeichentafel gestohlen. Er hatte sein Fahrzeug am Morgen dort abgestellt. Als er gegen16 Uhr zurückkehrte, war das Kennzeichen SEE-FS123 verschwunden.

Wildunfallmit Reh

Treplin. Auf der Fahrt von Treplin nach Sieversdorf kollidierte der Fahrer eines Renault am Dienstag mit einem Reh. Das Tier verendete vor Ort. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 150 Euro.