Polizeibericht Schwedt vom 25.01.2017

Angermünde. Einen mit Haftbefehl gesuchten Dieb hat die Bundespolizei am Dienstagabend in der Regionalbahn zwischen Angermünde und Eberswalde festgenommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dassder 33-jährige Pole vom Amtsgericht Berlin Tiergarten vor bereits sechs Jahren wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe oder ersatzweise 90 Tage Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Da er die Strafe bisher nicht vollständig beglichen hatte und die geforderte Restgeldstrafe von1155 Euro nicht bezahlen konnte, brachten ihn Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt. Dort mussder Mann seine Ersatzfreiheitsstrafe von 77 Tagen antreten.

Ladendiebezeigen Nerven

Prenzlau. Zwei Ladendiebe, die eigentlich schon ihren Coup hätten feiern können, sind von der Polizei in Prenzlau doch noch erwischt worden. Sie waren am Montag gegen 21.15 Uhr in der Baustraße unterwegs, als sie die Beamten sahen. Die 34 und 39 Jahre alten Männer wollten sich aus dem Staub machen. Die Polizisten fingen die ihnen hinlänglich bekannten Prenzlauer aber ab. In ihren Taschen fanden sich mehrere Flaschen Alkohol, die, wie sich herausstellte, in einem Verbrauchermarkt gestohlen worden waren.

Zweimal von denBeamten ertappt

Prenzlau. Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit ist ein 18-jähriger Prenzlauer dabei erwischt worden, wie er einen Renault mit abgelaufenen und falschen Kennzeichen fuhr. Erst war er mit dem Auto, an dem entstempelte Nummernschilder angebracht waren, auf der A11 unterwegs und kontrolliert worden. Dann entdeckten Polizisten den Wagen am Dienstagnachmittag wieder auf einem Parkplatz am Georg-Dreke-Ring. Der hatte diesmal Kennzeichen, die nicht zu dem Auto gehörten. Im Wagen fanden sich zudem Drogen und die entsprechenden Verbraucherutensilien.

Autoscheibeeingeschlagen

Schwedt. Wegen eines mit eingeschlagener Scheibe parkenden VW Golf wurde die Polizei am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr von Passanten in die Straße Am Heizwerk in Schwedt gerufen. Jemand hatte die Scheibe der Beifahrertür zerschlagen und sich im Wageninneren nach Wertsachen umgesehen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.