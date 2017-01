So ein Affentheater

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Es gibt Tiernamen, die beinahe so lang sind wie die Affen, zu denen sie gehören. Beispiele gefällig? Rotbauchmakis und Rotscheitelmangaben. Beide Arten sind nun im Zoo zu Hause. Doch während die einen sich noch an ihre neue Heimat gewöhnen, haben die anderen bereits Nachwuchs zur Welt gebracht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547350/

Wie wird Herrmann reagieren? Wird er Angeles und ihren Nachwuchs akzeptieren? Oder den kleinen Dobby gar umbringen? Als die drei Rotscheitelmangaben im Sommer 2015 in den Zoo von Eberswalde gezogen sind, war es überhaupt nicht ausgemacht, ob aus dieser Affengeschichte eine Tragödie wird oder ob sie ein glückliches Ende findet.

Jetzt sind die drei gemeinsam in ihrem Gehege unweit der Fischotter zu erleben: das stattliche Männchen, der inzwischen zweieinhalbjährige Nachwuchs und das Weibchen. Doch was ist das? Da klammert sich doch etwas an den Bauch der Affen-Mama. Tatsächlich: ein neues Baby, geboren am 6 Dezember.

Diesmal ist Herrmann auch der Vater - anders als bei Dobby. Das war das Problem: Alle drei Tiere kamen zwar aus dem Berliner Tierpark, doch Dobby gehörte dort einer anderen Gruppe an und hatte somit einen anderen Vater. Dass es bei Angeles und Herrmann bereits nach anderthalb Jahren Nachwuchs gibt, das hat das Zoo-Team nicht kommen sehen: "Damit haben wir nicht gerechnet", sagt Direktor Bernd Hensch. "Man hat vorher nichts gesehen." Keinen Babybauch, kein ungewöhnliches Verhalten - bis das Jungtier an Nikolaus auf einmal da gewesen ist.

Ob es nun ein Männchen oder ein Weibchen ist, das konnte das Zoo-Team lange Zeit nicht mit Sicherheit sagen: "Das Junge hängt nur am Körper der Mutter", erklärt Hensch. Das wird auch noch eine Weile so bleiben: "ein Jahr auf jeden Fall", sagt Tierpflegerin Silke Lemm. Sie ist sich mittlerweile beinahe sicher, dass es sich um ein Männchen handelt - "zu 99 Prozent".

Das Zusammenleben der Vier funktioniert reibungslos: "Alles läuft bestens", berichtet Silke Lemm. Rotscheitelmangaben, die zur Familie der Meerkatzen gehören, leben stets in Gruppen mit mehreren Männchen, die in klarer Rangordnung stehen.

Der Bestand der aus Westafrika stammenden Tiere ist stark bedroht. Das haben sie mit den Rotbauchmakis gemein. Doch nicht nur das: Seit Kurzem sind beide Tierarten im Eberswalder Zoo beheimatet. Abermals ist der Tierpark Berlin der Ursprung der neuen Primaten-Art. Bereits im vergangenen Herbst hat die Einrichtung zwei junge Männchen in den Barnim geschickt: den zweieinhalbjährigen Sharon und den ein Jahr jüngeren Sheldon. "Beide sind noch nicht ganz ausgewachsen", wie Hensch erklärt.

Das merkt auch Maria Kießling: "Die sind rotzfrech", sagt die Tierpflegerin. Rotbauchmakis sind in der freien Wildbahn ausschließlich im afrikanischen Inselstaat Madagaskar zu Hause und sowohl tag- als auch nachtaktiv. Sie fressen Laub, Insekten - und die Früchte, die Maria Kießling ihnen gibt.

Die Pflegerin versucht derzeit, die Rotbauchmakis mit einer anderen Affen-Art zusammenzubringen, den Varis. "Wir haben sie jeden Tag zusammen", erklärt Maria Kießling. In diesen gemeinsamen Stunden sind die Makis schon jetzt zu sehen, in einem Häuschen hinter dem Urwaldhaus. Beide gehören zur Familie der Lemuren. "Doch die Varis sind behäbiger, die kommen einfach nicht hinterher."

Dennoch geht die Pflegerin davon aus, dass es klappen wird mit der Zusammenführung. "Wenn wir sie im Frühjahr zusammen rauslassen, wird das kein Problem sein", sagt sie. Bis dahin können sich Sharon und Sheldon ein Beispiel nehmen an den Rotscheitelmangaben. An Herrmann, Dobby, Angeles und dem noch so kleinen Nachwuchs. Bei denen hat es schließlich auch geklappt mit dem friedlichen Zusammenleben.

Zoo sucht Namen fürs Jungtier, Vorschläge: Tel. 03334 22733 oder E-Mail an zoo@eberswalde.de