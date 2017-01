Polizeibericht Neuruppin vom 25.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (crs) Gegenüber zwei Mitarbeitern einer Arbeitsvermittlung in Kyritz hat sich ein 36-jähriger Mann fremdenfeindlich geäußert. Zuvor hatten ihm die Mitarbeiter einen Bargeldscheck ausgehändigt. Der Vorfall passierte bereits am Montag voriger Woche. Der Wortlaut der Äußerungen zieht nun Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach sich.

Totalschaden nach Unfall auf A 24

Wittstock (RA) Auf der A 24 zwischen dem Autobahndreieck Wittstock und der Anschlussstelle Pritzwalk ist am Dienstagvormittag ein Ford ins Schleudern geraten und mit dem rechts fahrenden Sattelauflieger kollidiert. Der Sachschaden liegt bei 10 000 Euro. Verletzt wurde aber niemand. Der Ford hatte einen Totalschaden.

Neustadt (RA) Ein Reisevortrag über eine Fahrt bis in den Iran lockt am morgigen Freitag, ab 17 Uhr in Olafs Werkstatt nach Neustadt an die Robert-Koch-Straße. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 10,90 Euro. Berichtet wird in einer zweistündigen Live-Reportage, die Lichtbild-, aber auch Filmpräsentationen beinhaltet. Begegnungen mit den Menschen und das überraschend Andere der durchfahrenen Länder wird in den Vordergrund gerückt. Conny Schefter und Frank Moerke erzählen.