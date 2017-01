Polizeibericht Neuruppin vom 25.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Beim Abbiegen an der Berliner Allee in Fehrbellin ist am Dienstag ein Renault mit einem überholenden VW kollidiert und in Holzpoller gefahren. Der Renault-Fahrer hatte wohl nicht geblinkt. Schaden: 2 750 Euro.

Reh verendet vor Kia

Kränzlin (RA) Auf der Straße zwischen Kränzlin und Storbeck ist Mittwochfrüh ein Reh vor einen Kia gelaufen. Schaden am Auto: 1 500 Euro.