Abschied in der Ahornallee

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Mit großem Bahnhof ist die langjährige Leiterin der Regine-Hildebrandt-Schule, Eva-Maria Uhlmann, am Mittwoch in Erkner verabschiedet worden. Die Grünheiderin geht in den Ruhestand. Heute nimmt sie am Fürstenwalder Tränkeweg Abschied.

Sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sei nicht ihr Ding, hatte Eva-Maria Uhlmann vorab gesagt. Die Veranstaltung, mit der ihre Kollegen und Schützlinge sowie manche andere am Mittwoch in der Turnhalle in der Erkneraner Ahornallee von ihr Abschied nahmen, war zuerst ohne ihr Wissen geplant worden. Und so passte es, dass sie als erstes die Gelegenheit nutzte, einer anderen Kollegin zu danken, die ebenfalls in den Ruhestand ging, Miriam Wieprecht.

26 Jahre lang hat Eva-Maria Uhlmann die Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, wie es heute offiziell heißt, geleitet. Bevor sie das tun konnte, musste sie sie allerdings erst einmal aufbauen. "Lehrer für Geistigbehinderten-Pädagogik gab es zu DDR-Zeiten nicht", erinnert sie sich. Die Menschen unterstanden dem Gesundheitswesen. Eva-Maria Uhlmann absolvierte noch einmal ein Studium. "Ich bin damals nach West-Berlin gefahren und habe die Ausstattung eingekauft", erinnert sie sich, "es war ja nichts da." Jedes Stück habe eingefordert und beantragt werden müssen. Die Probleme, die zu überwinden waren, erwähnte am Mittwoch auch Jörg Hildebrandt, der Witwer von Ex-Sozialministerin Regine Hildebrandt, nach der die Schule seit einem Kreistags-Beschluss von 2003 benannt ist. Die Familie, die seinerzeit der Namensgebung zugestimmt hatte, habe immer bewundert, wie Eva-Maria Uhlmann "vielen Widerständen entgegen getreten" sei, sagte Hildebrandt.

Die Namensgebung, erinnert sich Eva-Maria Uhlmann, war ein schwieriger Prozess, weil es galt, einen Namen für die beiden Schulteile - in Erkner und Fürstenwalde - zu finden. "Mit Regine Hildebrandt waren alle gleich einverstanden." Etwa 130 Schüler hat die Einrichtung heute. Viele von ihnen gehen später in die Format-Werkstätten. Deren Geschäftsführer Roland Schulze lobte, mit wie viel "Hochachtung und Liebe" diese Mitarbeiter immer von der Schule gesprochen hätten.

Am Mittwoch hat die Grünheiderin ihrer Nachfolgerin Annette Lehmann schon mal symbolisch einen großen Schlüssel übergeben, aber in der Praxis werde sie wohl noch die Ferien brauchen, um ihre Büros auszuräumen. Dann aber will sich Eva-Maria Uhlmann wirklich ins Privatleben zurückziehen. Die zweifache Mutter mit vier Enkelkindern, die zwischen sechs und zehn Jahre alt sind und in Erkner sowie Werder bei Rehfelde leben, weiß jetzt schon, dass sie öfter als Oma gefragt sein wird und freut sich auch darauf.

Dann ist da noch ein großes Gartengrundstück, zudem will die Pensionärin mehr als bisher Kulturveranstaltungen in Berlin besuchen. Dass es die auch in Erkner gibt - daran will sie als Mitglied des Kulturvereins 425 Erkner auch künftig mitwirken. Bürgermeister Jochen Kirsch sagte in seinen Dankesworten, er freue sich darauf, Eva-Maria Uhlmann wieder zu begegnen.