Mit Bewerbungsmappen auf die Messe

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) 4500 Ausbildungsplätze in 237 Berufsfeldern - bei der zehnten Fürstenwalder Ausbildungsbörse hatten Schüler am Mittwoch die Qual der Wahl. 88 Aussteller präsentierten sich in der EWE-Halle. 1500 Jugendliche von 26 Schulen und 300 Eltern sahen sich um.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547356/

"Man muss sein Gegenüber angucken, guten Tag sagen, darf sich nicht einfach setzen, sondern wartet, bis ein Platz angeboten wird." Benjamin Carow, 16 Jahre, von der Oderbruch-Oberschule aus Neutrebbin, kennt sich mit den Grundregeln des guten Benehmens beim Bewerbungsgespräch aus. Gleich am ersten Messestand neben dem Eingang fühlte Michael Gürtler, Chef der Firma Heizung Sanitär Woltersdorf, ihm und seinen Kumpels auf den Zahn. "Aus welchen Teilen besteht eine Heizung? Wie lange amtiert unser Bundespräsident noch?", nannte er Fragen aus seinem Bewerber-Test. Von Anfang an ist seine Firma auf der Börse vertreten. "Auszubildende, die wir hier akquiriert haben, arbeiten jetzt als Monteur bei uns", sagt Gürtler. Auch von Benjamin Carow zeigte er sich angetan. "Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen", sagte er zu ihm. "Das wär' was für mich. Handwerkliches ist meine Sache", freute sich der Schüler.

Lisa Heinrich, Celine Dettmann, Kim Wiechoszek, Nadja Oehl und Charlotte Hadress von der FAW-Ausbildungsstätte in Fürstenwalde Süd blieben am Stand der Bundeswehr stehen. "Wir haben Schüler-Praktika, zivile und militärische Laufbahnen", sagte Karriereberater Marco Freitag-Rudolf. Die Mädchen nahmen sich Broschüren mit und zogen weiter. "Ich will Kauffrau werden. Ich mag es, mit Menschen umzugehen", nannte Kim Wiechoszek ihr Ziel. Zügig lief die 18-jährige Fürstenwalderin durch die Gänge. Die meisten Unternehmen hatten eine Übersicht der von ihnen angebotenen Ausbildungsberufe auf dem Tisch stehen. Kim Wiechoszek stoppte bei der Farben-Firma Brillux. "Die Ausbildung dauert drei Jahre. Guck doch einfach mal auf unsere Internetseite", wurde sie von Mitarbeiterin Anja Berckholtz eingeladen.

Daniel Siegmann aus Kagel von der Docemus-Oberschule hatte schon einen ganzen Stapel Bewerbungen dabei. "Handwerkliche Berufe interessieren mich", sagte der 16-Jährige. Bei Satama gab er Bewerbungen für Ausbildungen als Brauer und als Koch ab. "Ich wollte einfach mal gucken, ich weiß noch nicht, was ich machen will", sagte hingegen Katharina von Klopmann von der Oberschule aus Neu Zittau. Die 14-jährige ließ sich bei Hörpartner aus Fürstenwalde zeigen, wie Hörgeräte entstehen.

Bei Goodyear Dunlop blieben am Vormittag nur wenige Interessenten stehen. "Man merkt, dass die Schüler von den Schulen durchgetrieben werden", sagte Ralf Beutelmann, der stellvertretende Personalleiter. "Am Nachmittag kommen die Interessierten, mit denen man gute Gespräche führt", ergänzte er. "Kann ich einen Kugelschreiber haben?", unterbrach ihn ein Mädchen. "Der Klassiker", merkte er mit einem Grinsen an, reichte aber gern einen Stift. Wenn man bei der Börse ein oder zwei wirklich interessierte Bewerber finde, sei das ein Erfolg, habe sich der Besuch gelohnt, betonte Beutelmann.

Der Kampf um gute Auszubildende ist groß. Entsprechend groß war die Nachfrage nach Standplätzen. "Wir können unter den Bewerbern auswählen", sagte Fürstenwaldes Bürgermeister Hans-Ulrich zur Eröffnung der zehnten Börse. In diesem Jahr zeichnete er Anne-Marie Raddatz (21), die bei der Hawle Guss GmbH in Fürstenwalde Industriekauffrau lernt, für ihre besonderen Leistungen aus. Die Astor Schneidwerkzeuge GmbH aus Storkow, die seit Jahren ausbildet und alle Azubis intensiv betreue, wurde als Ausbildungsunternehmen geehrt.