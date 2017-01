Polizei sucht vermisste Kremmenerin

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Seit dem 17. Januar wird Marina Wendt aus Kremmen vermisst. Die 59-Jährige entließ sich am 14. Januar auf eigenen Wunsch aus dem Hennigsdorfer Krankenhaus und suchte nach bisherigen Erkenntnissen danach noch ihre Wohnung in Kremmen auf. Danach verliert sich ihr Spur. Ihr Sohn meldete sie einige Tage später als vermisst. Marina Wendt ist etwa 1,70 Meter groß und sehr hager. Sie trägt kurzes dunkelbraunes bis graues Haar. Die Frisur ist sehr fransig und entspricht nicht der auf dem mitgeschickten Bild. Es ist nicht auszuschließen, dass die Kremmenerin verwirrt ist und sich in einer hilflosen Lage befindet.