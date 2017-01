"Dialog mit den Mietern ist uns wichtig"

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Bereits seit längerer Zeit ist eine Sanierung der Seelower "Würfelbauten" Am Stadion 19 und 20 in Planung. Auf Nachfrage teilte Sewoba-Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld nun einen möglichen Beginn der Maßnahmen im Frühjahr 2018 mit.

Im Hausflur des Wohnhauses Am Stadion 19 riecht es muffig, die ausgeblichene Tapete mit Pusteblumen-Muster ist an manchen Stellen abgeblättert - vielleicht auch abgekratzt. Der mehr als 25 Jahre alte Aufzug reagiert auf den Knopfdruck nicht. "Heute morgen bin ich noch damit gefahren", sagt Jens Glaser, Wohnungsverwalter der Sewoba. "Aber bei dem Alter kann das schon mal vorkommen." Das kann auch Mieter Bodo Kuchenbäcker bestätigen. "Ausgefallen ist er schon häufig", beklagt er. Für das Treppenhaus müsse er sich als Mieter mitunter schämen, wenn er mal Besuch habe. "Das erinnert schon an ein bisschen an amerikanische Slums, wie man sie aus dem Fernsehen kennt", sagt der 58-Jährige. Er hatte sich an diese Zeitung gewandt, weil er wissen wollte, wann es denn mit den lange geplanten Baumaßnahmen losgehe.

Im Jahr 2015 investierte die Sewoba bereits 1,2 Millionen Euro in die Sanierung des Wohnblocks Am Stadion 16. Seit längerem sind dieselben Baumaßnahmen auch für die "Würfelhäuser" 19 und 20 geplant. "Die Finanzierung ist über den Investitionsplan der Sewoba gesichert und wurde vom Aufsichtsrat bereits bestätigt", gibt Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld an. Die Planung sei fast abgeschlossen. "Es werden derzeit noch einige Kleinigkeiten geprüft. Etwa, welche Maßnahmen im Außenbereich nötig seien." Eventuell sollen die Fassaden einen neuen Farbanstrich bekommen. Das Seelower Büro Pro Drei übernahm die gesamte Planung. Sobald diese abgeschlossen ist, werden die Bewohner eine Modernisierungsankündigung erhalten, teilt Thierfeld mit. "Wir werden mit den Mietern ganz genau besprechen, welche Maßnahmen wann durchgeführt werden", erklärt er den Ablauf. Vorab werden alle Wohnungen noch einmal mit Planern und der Verwaltung besichtigt. "Es muss ja im Einzelfall geprüft werden, was nötig ist." Natürlich würden die Bewohner auch vorab darüber informiert werden. "Uns ist ein Dialog mit unseren Mietern wichtig", betont der Geschäftsführer.

Ein Baubeginn für den Komplex Am Stadion 19 sei dann hoffentlich im Frühjahr 2018 möglich, wenn eine für den Winter geplante Ausschreibung abgeschlossen ist. "Wir versuchen, die Kosten, auch für die Mieter, so gering wie möglich zu halten. Im Sommer sind Handwerker immer teurer", erklärt er die späte Auslobung.

Insgesamt werden die Bauarbeiten etwa vier bis fünf Monate andauern, schätzt Thierfeld. Neben der Erneuerung und dem Ausbau des Aufzuges bis ins oberste Geschoss, soll auch das Treppenhaus komplett saniert und neue Rohre und Leitungen im gesamten Haus verlegt werden. Im Gebäude mit der Nr. 16 wurde diese Strangsanierung bereits durchgeführt. "Alles wurde neu gemacht, die Elektrik, die Trink- und Abwasserrohre", erklärt Jens Glaser vor Ort.

Etwa eine Woche lang müssen die Mieter zudem auf ihre Badezimmer verzichten, da alle mit einer barrierefreien Dusche ausgestattet und neu gefliest werden sollen. In dieser Zeit können die Bewohner laut Hans Peter Thierfeld die Örtlichkeiten der neun Wohnungen nutzen, die zurzeit im Haus Nr. 19 leer stehen. "Zusätzlich wird ein Sanitärcontainer zur Verfügung stehen", gibt er an.

Bodo Kuchenbäcker blickt den Baumaßnahmen trotz möglicher Einschränkungen positiv entgegen. "Das ist ja eine Qualitätsverbesserung." Er freue sich schon auf ein ebenerdiges Bad und einen Aufzug, der bis zu ihm in den siebten Stock fährt.