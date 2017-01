Mit dem Fahrrad über die Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Wie Karsten Birkholz, Amtsdirektor von Barnim-Oderbruch auf Anfrage informierte, habe sich mit den Jahren, in denen man sich um ein Öffnen der Brücke für den sanften Tourismus bemüht, eine enge Projektpartnerschaft initiiert. Diese besteht aus dem Marshallamt Westpommern, vertreten durch die dortige Landschaftsparkverwaltung ZPKWZ, der Stadtgemeinde Cedynia und dem Amt Barnim-Oderbruch. Diese Partner haben, wie Birkholz weiter mitteilt, einen Förderantrag eingereicht, bei dem die polnische Landschaftsparkverwaltung "Lead-Partner" und das Amt Barnim-Oderbruch "Projektpartner" sind.

Ob der Fördermittelantrag positiv beschieden wird, das entscheidet ein aus polnischen und deutschen Mitgliedern bestehender Ausschuss. Der habe, wie Bauamtsleiter Helge Suhr am Dienstag im Amtsausschuss erklärte, in der vergangenen Woche getagt. Allerdings sei der eingereichte Antrag zur Brücke Bienenwerder nicht diskutiert worden. Der stehe erst in der nächsten Sitzung des Gremiums auf der Tagesordnung. Die werde im Juni, Juli stattfinden. Und das bedeute eine erhebliche Zeitverzögerung.