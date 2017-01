artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Wie viele Alleinerziehende in Brandenburg künftig zusätzlich einen staatlichen Unterhaltsvorschuss erhalten, ist noch unklar. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund und Ländern seien bei den zu erwartenden Fallzahlen noch nicht ausgeräumt, teilte das Potsdamer Bildungsministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Auch wie hoch die Mehrausgaben des Landes ausfallen würden, lasse sich noch nicht abschätzen. In Brandenburg erhielten bei der letzten Erhebung Ende 2015 rund 18 400 Kinder und Jugendliche einen Unterhaltsvorschuss.