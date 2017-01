Spatzenchor sucht Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (MOZ) Einen neuen Anlauf soll es für den Frankfurter Spatzenchor geben. Seit einigen Jahren ist dieser in das deutsch-polnische Projekt "Singing All Together" integriert. "Allerdings sind es immer weniger Frankfurter Kinder gewesen, die mitsingen wollten", sagt Dagmar Ewest. Sie selbst singt schon lange im Chor der Singakademie. Anfang des Jahres hat sie die organisatorische Betreuung des Spatzenchors übernommen und hofft auf fünfundzwanzig bis dreißig Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren, die Spaß am Singen haben. "Natürlich macht es auch mir Freude, mich um die Kinder zu kümmern", sagt sie. Chorleiterin ist Magdalena Itowska. Proben finden immer dienstags von 16 bis 17 Uhr statt. Interessierte Kinder können sich in der Konzerthalle melden.