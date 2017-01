Drei Spiele Sperre für Werder-Torhüter Drobny

artikel-ansicht/dg/0/

Für das Foul an Dortmunds Marco Reus (l) bekommt Bremens Torwart Jaroslav Drobny erst die Rote Karte und noch drei Spiele Sperre. © Carmen Jaspersen/dpa

Drobny hatte in der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund (1:2) nach einem rüden Foul an Marco Reus die Rote Karte kassiert. «Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da wir aber keinen Einspruch einlegen werden, wird der DFB es so verkünden», sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann der Deutschen Presse-Agentur.