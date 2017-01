Nervenstark am Siebenmeter-Punkt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der HSC 2000 konnte sich im ersten Rückrundenduell der Verbandsliga Süd gegen den HC Spreewald II mit 24:23 (11:13) durchsetzen. Damit gelang der Mannschaft nach einer durchwachsenen Hinrunde, in der sie hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben war, vor 120 Zuschauern ein erster Schritt ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle. Nach fünf Heimsiegen aus insgesamt zwölf absolvierten Partien belegen die Kleiststädter derzeit den 8. Rang. Der Abstand zum Fünften beträgt indes nur vier Punkte, woran sich zeigt, wie umkämpft die Verbandsliga auch in diesem Jahr ist.

"Das war für unsere Moral wichtig, dieses hitzige Spiel noch zu drehen", erklärte der routinierte Trainer des HSC Reiner Preuß nach dem Schlusspfiff "Am Anfang haben wir zu viele technische Fehler gemacht, dann aber die Zahl der Aussetzer drastisch reduzieren können. Mit der Leistungssteigerung ab der 15. Spielminute bin ich zufrieden und hoffe, dass wir daran in Zukunft anknüpfen können." Vereinspräsident Mirko Lange zeigte sich ebenfalls erfreut: "Erst ein Sieg der Frauen, dann einer der Männer, dazu zahlreiche Zuschauer und hervorragende Handballstimmung. Besser kann so ein Heimspieltag für uns nicht laufen. Vor allem, wenn das Spiel nach so einem Herzschlagfinale gut für uns ausgeht. Der Sieg geht auch in Ordnung, letztlich haben unsere Männer das Spiel zu zwei Drittel der Spielzeit bestimmt."

Bevor es allerdings so weit war, starteten die Oderstädter mal wieder mit vielen Nachlässigkeiten in die Begegnung. Nach nur zehn Minuten hatten sich die Spreewälder bereits einen Vorsprung von vier Toren erarbeitet. Ausschlaggebend dafür waren unvorbereitete Abschlüsse und eine Reihe von unnötigen Ballverlusten auf der HSC-Seite, die der Gegner mit einfachen Gegenstoßtoren zu bestrafen wusste. Dennoch stimmte von Anfang an die eigene Deckungsarbeit.

Mit einiger Härte machten es beide Seiten dem Positionsangriff des Gegners sehr schwer. Es ging teilweise ruppig zu, zahlreiche Zeitstrafen und Strafwürfe waren die Folge. Vorteile konnte die Heimsieben auf der Torhüterposition für sich verbuchen. Beide Frankfurter Schlussmänner leisteten einen erheblichen Beitrag zum knappen Erfolg ihrer Mannschaft. Besonders in der Schlussphase der ersten Hälfte gelang es ihnen, das Tor regelrecht zu vernageln. Damit war die Initialzündung für eine Aufholjagd gesetzt, deren Wirkung bis zum Spielende anhielt. Bis zum Pausenpfiff gelang es den Frankfurtern, sich auf 11:13 anzunähern und mit viel Elan in die entscheidenden 30 Minuten zu gehen.

Nach der Rückkehr aufs Parkett war es vor allem Matthias Richter, der mit einer kämpferischen Einstellung seine Mitspieler mitzureißen vermochte. Die Moral stimmte nun. Da auch die Südbrandenburger nicht bereit waren aufzustecken, spitzte sich das Geschehen emotional immer weiter zu. Dabei zeigte sich Philipp Köppe (11 Tore) erneut als bester Schütze seines Teams und bewies Nerven, indem er sämtliche Siebenmeterwürfe sicher verwandelte. Darunter auch den, der zum entscheidenden Treffer nach dem Schlusspfiff werden sollte.

Die Frankfurter hatten sich zuvor peu à peu herangekämpft, schafften es aber lange nicht, selbst die Führung zu übernehmen. So wurde das Spiel erst in der letzten Minute entschieden. Matthias Richter ging in einen Gegenstoß, wurde aber Sekunden vor Schluss hart am gegnerischen Kreis attackiert und so beim Abschluss gehindert. Folgerichtig entschieden die sicheren Schiedsrichter auf Strafwurf. Nachdem sich die nunmehr erhitzten Gemüter beruhigt hatten, landete der letzte Wurf des Spiels sicher im Netz und bescherte den Oderstädtern die Punkte neun und zehn der laufenden Spielzeit. Letztendlich konnten sich die Anhänger über einen knappen, aber verdienten 24:23-Erfolg freuen.

Das nächste Spiel folgt am 11. Februar um 18 Uhr. Es geht zum Regionalderby nach Beeskow, wo die auf Platz 10 stehenden Männer des SSV Rot-Weiß Friedland zum Duell bitten. Dort möchte der HSC endlich seine ersten Auswärtspunkte entführen.

Frankfurt: Gregor Menz, Sven Adamzent - Chris Junghanns (1), Heiko Wessely, Rico Rohde, Pascal Korau (4), Krysztof Stupinski (1), Ryszard Patalas (2), Damian Stasiek (3), Julius Karney (1), Heiko Hillebrand (1), Matthias Richter, Philipp Köppe (11)

Zeitstrafen: Frankfurt 4 (1* direkt rot), Spreewald 6 / Siebenmeter: Frankfurt 4/4, Spreewald 7/9 - Torfolge: 0:2, 1:5, 4:7,5:9, 9:9, 11:11, 11:13 / 11:14, 13:14,17:18, 19:19, 21:20, 22:22, 24:23