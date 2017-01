Badesteg muss saniert werden

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547366/

Zugegeben: Es mag wie etwas aus der Jahreszeit gefallen wirken, wenn sich Kommunalpolitiker im tiefsten Winter mit einer Badeeinrichtung befassen. Doch der bauliche Zustand des Stegs der Flussbadeanstalt duldet keinen Aufschub. Äußerlich machen sich die Defizite dadurch bemerkbar, dass sich Teile des Stegs zwischen den im Abstand von 3,50 Metern eingerammten Pfählen bereits nach unten biegen. Ein Teil der Anlage musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Die Flussbadeanstalt befindet sich im Eigentum der Stadt Beeskow. Sie wird seit einigen Jahren vom Verein Bumerang betrieben und während der Saison mit Rettungsschwimmern abgesichert.

Im Zuge der Sanierung sollen die morschen Holzbalken durch Stahlträger ersetzt werden. Als Abdeckung sind massive Planken aus einem Kunststoff-Holz-Gemisch vorgesehen. Die Kosten der Sanierung müssen laut Stadtkämmerer Steffen Schulze noch kalkuliert werden.

Nach der Vorstellung des Problems und seiner angedachten Lösung entspann sich eine Diskussion über Sinn und Umfang der Maßnahme. Hans-Peter Kozerski, als sachkundiger Bürger Mitglied im Ausschuss, stellte den Badesteg überhaupt in Frage. Man könne auch ohne eine solche Anlage ins Wasser steigen, um sich zu erfrischen.

Der Abgeordnete Sven Wiebicke (SPD) entgegnete, der Steg sei aus Sicherheitsgründen nötig, um die Badenden vor dem unmittelbar angrenzenden Bootsverkehr auf der Spree zu schützen. Auch der Abgeordnete Sieghard Scholz (SPD) möchte am Badesteg festhalten. Bürgermeister Frank Steffen (SPD) regte an, mit Rettungsschwimmern zu reden, um die Ausgestaltung des Stegs im Hinblick auf Sicherheit für die Schwimmer zu überprüfen. Der Ausschuss-Vorsitzende Eberhard Birnack (CDU) sprach sich für Erhalt und Sanierung des Badestegs aus: "Wenn wir Geld haben, um am Preußenhaus eine Garage für ein Paddelboot zu bauen, dann sollten wir auch Geld haben, den Steg zu sanieren."

Die Flussbadeanstalt stammt noch aus Zeiten des preußischen Militärs. In den Jahren 2000 bis 2001 wurde der Badesteg für 208 000 Euro in die Spree gebaut. Spätestens seit dem Hochwasser 2010 sind tragende Bauelemente immer schlechter geworden. 2011 wurde die ursprüngliche Holzbeplankung abgebaut, weil sie morsch und rissig geworden war und somit eine Verletzungsquelle darstellte. Es kamen daraufhin Terrassen-Paneele aus einem Kunststoff-Holz-Gemisch zum Einsatz. "Das war damals ein neues und recht teures Material", erinnert sich Schulze. Die "Aufdopplung" kostete damals 48 000 Euro. Heute sei das Beplankungsmaterial sehr viel preiswerter zu beschaffen, weshalb sich eine Wiederverwendung der alten Paneele nicht lohne. Für 91 000 Euro wurden im Jahr 2014 zwei elektrische Lifte eingebaut, mit denen Körperbehinderte vom Rollstuhl in das Wasser, oder in ein bereitstehendes Boot eingesetzt werden können.

Die Flussbadeanstalt wird im Jahr durchschnittlich von 3000 Badegästen besucht. Die meisten von ihnen sind Gäste des AWO-Erlebnishofs. "Leider wird die Flussbadeanstalt von den Beeskowern eher zurückhaltend genutzt", gab Schulze zu bedenken. Als Alternative würden die Beeskower die zahlreichen Naturbadestellen an den Seen in der Region nutzen.