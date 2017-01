artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) "Luther und Babylon" ist die neue Jahresausstellung der Sparkasse Märkisch-Oderland überschrieben, die am Mittwoch in der Hauptgeschäftsstelle in der Nähe des Fichteplatzes eröffnet worden ist. Dabei ließ sich das Geldinstitut wie im Vorjahr von dem Thema anregen, das durch Kulturland Brandenburg für 2017 ausgeschrieben worden ist.