Von Kohl bis Stumpi und Kluge

Mindestens sechs Kilogramm schwer dürfte es sein, das Goldene Buch, dessen Einband tatsächlich etwas gülden aussieht, und das im Rathaus Eisenhüttenstadt gehütet wird wie ein Schatz. Politprominenz ist darin ebenso zu finden wie lokale Sporthelden. Der gebürtige Eisenhüttenstädter Radrennfahrer Roger Kluge hat sich in dem dicken Wälzer beispielsweise im Jahr 2008 verewigt, nach seiner Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Und auch der Olympiasieger und Weltmeister im Kanu Torsten Gutsche (1999) hat eine extra Seite.

Doch Söhne und Töchter der Stadt sind in der Minderheit. Gerade einmal sieben Einträge - beziehungsweise acht, wenn man das Ehepaar Mikloweit (2005) doppelt zählt - gibt es in dem Buch. Der Ruderer Steffen Möller (2002), der Motorradfahrer Nico Machnow (2009), die Oberligamannschaft des EFC Stahl (2002) sowie Pfarrer Heinz Bräuer (1993) durften unterschreiben. Letzterer war übrigens der Erste, dessen Tinte in dem Buch getrocknet ist.

Und ansonsten? Gibt es da unter anderem diese Widmung: "Eisenhüttenstadt ist zum Symbol für märkische Hartnäckigkeit, Courage und Lebenswillen geworden - machen Sie weiter so!" Der ehemalige brandenburgische Umweltminister und spätere Ministerpräsident Matthias Platzeck schrieb diese Worte 1995. Und auch sein Vorgänger Manfred Stolpe darf nicht fehlen. Anlässlich des 50. Geburtstags der Stadt heißt es von ihm im Jahr 2000: "Dank den Erbauern, Kämpfern und Freunden. Glück den Bewohnern und Kommenden." Und hin und wieder nutzte die Rathausspitze auch die Gunst der Stunde, wenn sich Bundespolitiker in der Stahlstadt sehen ließen: So kritzelte unter anderem der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl seinen Namen in das Buch, als er 1997 anlässlich der Inbetriebnahme des Warmwalzwerkes da war. Und auch Gerhard Schröder, Frank-Walter-Steinmeier, Jutta Limbach und Roman Herzog gehören zu den illustren Namen in dem Goldenen Buch. Auch der Name von Boxer Dariusz Michalczewski ist zu finden. Und Schauspieler Wolfgang Stumph hat ein paar Zeilen hinterlassen, als er für die Dreharbeiten des Films "Schwalbennest" in der Stadt war: "Den Menschen von Eisenhüttenstadt wünsche ich immer Eisen im Ofen und genügend Holz vor der Hütte, dann haben auch die Schwalben ihr Nest in der Stadt."

Und dann hört es auch schon fast auf mit den bekannten Namen. Der Schriftsteller Dschingis Aitmatow wäre noch zu nennen. Ansonsten gibt es Botschafter, Professoren und Delegationen. Der bislang letzte Beitrag stammt aus dem Jahr 2011 und ist von der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, deren Vertreter anlässlich der Deutsch-Belgischen Woche in der Stadt waren.

Wer sich in das Buch eintragen darf, darüber entscheiden die Bürgermeisterin und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung heißt es in der Hauptsatzung: "Die Stadt führt ein Goldenes Buch, in das sich Ehrengäste der Stadt eintragen können und Bürger sowie Einwohner eingetragen werden, die sich um die Entwicklung Eisenhüttenstadts und um das Wohl der Bürger verdient gemacht haben."

In den vergangenen Jahren habe es keine Vorschläge von Bürgern gegeben, teilt die Pressestelle mit. Eine Unterschrift hätte man allerdings gern gehabt, die blieb aber versagt. Als Hollywoodstar Tom Hanks 2012 überraschend Eisenhüttenstadt besuchte, ging alles zu schnell. Und auch als er 2015 wieder da war, ließ sich nichts organisieren.

Möglicherweise wird bald darüber diskutiert, ob der vergangene Woche verstorbene Komponist Axel Titzki einen Eintrag ins Goldene Buch erhält. Im Internet wurde bereits darüber diskutiert. "Aber eine Anfrage hatten wird noch nicht", so Susann Mahlow von der Pressestelle.