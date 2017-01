Vogelzählung im Nationalpark Unteres Odertal geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Criewen (DPA) Der Nationalpark Unteres Odertal rüstet sich für eine groß angelegte Bestandsaufnahme der Vogelwelt. "Wir werden in diesem Jahr unser Augenmerk vor allem auf die Brutpaare richten und einmal komplett durchzählen", teilte Parkchef Dirk Treichel am Mittwoch in Criewen mit. Weil das Areal im äußersten Nordosten Brandenburgs als Europäisches Vogelschutzgebiet gelistet ist, müsse alle sechs Jahre genau geschaut werden, wie sich die Populationen entwickelten, erklärte Treichel. Daraus könne dann abgeleitet werden, ob und wie die Naturschützer eingreifen müssten.