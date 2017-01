artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee sind am Dienstagabend fünf mögliche Standortvarianten für den Bau eines Hallenbads vorgestellt worden, drei davon wurden näher betrachtet. Sie geben Anlass zu weiteren Diskussionen.

In einer öffentlichen Versammlung der SPD Falkensee wurden von einem Team der Universität Kassel alternative Standorte und Projektstudien zum Neubau eines Hallenbades in Falkensee vorgestellt.

© Achilles

Falkensee will das Hallenbad. Mehr als 8.000 Bürger der Stadt haben diesen Wunsch mit ihrer Unterschrift in einem Einwohnerantrag bekräftigt. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde das Projektentwicklungs- und Planungsbüro kplan AG mit einer Projektstudie beauftragt. Die Studie war Anfang November 2016 fertig. Sie beinhaltet neben einer Standort- und Marktanalyse auch räumlich-funktionelle Konzepte, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und schließlich Handlungsempfehlungen. Auf der Webseite der Stadt Falkensee ist die 99-seitige Studie für alle frei zugänglich und einsehbar. Am 7. Februar findet in der Stadthalle ein öffentlicher Bürgerworkshop statt, in dem die Ergebnisse und Empfehlungen der Studie diskutiert werden können. Das soll die Stadtverordneten befähigen, bei den anstehenden Entscheidungen möglichst viele Wünsche und Vorschläge der Bürger zu berücksichtigen. Bis zum Ende dieses Jahres muss die SVV über Standort und Ausstattung des Hallenbades entscheiden, damit die Haushaltsmittel für Planung und Bau für das Folgejahr eingestellt werden können.

Soweit scheint der Weg vorgezeichnet. Dass es sich lohnen kann, einen auf Blick weitere Meinungen und Ideen zu werfen, zeigte die öffentliche Veranstaltung der SPD Falkensee am vergangenen Dienstag. Präsentiert wurden alternative Entwürfe, erstellt von Studenten der Universität Kassel unter Leitung von Prof. Dipl.-Ing. Brigitte Häntsch. Sechs Projektstudien zum Thema "Ein Hallenbad für Falkensee" liegen vor. Darin werden fünf mögliche Standorte betrachtet (s. Bild).

"Es sind keine kommerziell vollständig ausgearbeiteten Lösungen. Sie können aber trotzdem die Diskussion beleben", erklärt Brigitte Häntsch einleitend. Der Stadt Falkensee entstehen aus diesen Projektarbeiten keinerlei Kosten, denn es handelt sich um Masterarbeiten, also Prüfungsaufgaben zum Studienabschluss. Uni und Studenten haben sich dieses Themas somit ohne Vertragsbindung und - für Falkensee - völlig kostenlos angenommen. Interessant und ideenreich sind die Entwürfe trotzdem. Drei davon wurden näher vorgestellt.

Anna Katharina Plümer verortet ihr Projekt zwischen der Spandauer Straße und dem Neuen See. Eine langgestreckte, große Anlage mit Freizeit- und Sportbecken verbindet Kreisverkehr und Seespitze. An das seeseitige Ende hat die Studentin einen Saunaturm gesetzt, der den Blick auf die Seen freigibt. Architekturstudent Eugen Spieß stellt seinen Entwurf auf das Waldbadgelände. Große Glasfassaden geben die Sicht auf das Umfeld frei. Vier Becken, ein Saunabereich und ein Restaurant sind im Plan. Becken und Bereiche befinden sich auf gegeneinander versetzten Stufen. Dadurch wirkt das "Terrassenbad" übersichtlich und gestaffelt, erfordert jedoch spezielle Lösungen für den Behindertenzugang. Beachtenswert ist auch der Gebäudeentwurf von Natascha Pioro. Sie stellt an den Alten Fischerweg, etwa dort, wo in Falkensee die jährlichen Osterfeuer brennen, einen zweigeteilten Gebäudekomplex: Im Sportbereich ein 50m-Becken mit Tribüne und ein Sprungbecken mit Turm, auf der anderen Seite ein Spaßbad mit mehreren Attraktionsbecken und Großrutsche. Eine Saunalandschaft und ein Restaurant sind ebenfalls vorgesehen.

Viele Anregungen und Ideen stecken in den studentischen Entwürfen. In der Diskussion verweist Bürgermeister Heiko Müller auf die Frage der Finanzierbarkeit. Von besonderer Bedeutung sei die jährliche Bezuschussung durch die Stadt. Gegebenenfalls seien höhere Investitionskosten hinnehmbar, wenn sie geringere Bezuschussungen zur Folge hätten. Eine Investitionssumme von 20 Mio. Euro und jährliche Zuschüsse von einer Million hält Müller für möglich. Schließlich sei die Stadt schuldenfrei. Jedoch wäre der Schwimmhallenbau eine Prioritätsenscheidung auf absehbare Zeit. Weitere Projekte dieses Ausmaßes seien dann erstmal nicht mehr möglich. Auf Fördermittel wolle man nicht warten, kämen sie, wären sie natürlich willkommen. Bei der Planung werde man sich auch andere Bäder anschauen und mit den Kommunen beraten. Ein Termin in Hennigsdorf stehe schon fest, denn Hennigsdorf habe sich gerade erst vor wenigen Tagen für ein eigenes Hallenbad entschieden. Die Frage, ob die Wichtung mehr in Richtung Spaß- oder ein Sportbad gehen sollte, beatwortete Müller mit den Worten: "Ich will ein Hallenbad, das möglichst vielen Falkenseern Spaß macht." Und wünschte sich eine rege Bürgerbeteiligung an dem anstehenden Workshop am 7. Februar, ab 18 Uhr, in der Stadthalle.