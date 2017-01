Bislang 500 Norovirus-Fälle in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Nach dem Norovirus-Alarm in einer Reha-Klinik in Sommerfeld (Oberhavel) besteht mit Blick auf ganz Brandenburg kein Grund zu besonderer Sorge. Wie das Gesundheitsministerium in Potsdam am Mittwoch mitteilte, liegt die Zahl der in diesem Jahr bislang gemeldeten Fälle mit knapp 500 ziemlich genau auf Vorjahresniveau. Und 2016 war mit insgesamt 4541 gemeldeten Fällen ein durchschnittliches Norovirus-Jahr.