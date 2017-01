Keinen Cent für die Stadtkasse

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Rund 40 Einwohner der Stadt und aus den Ortsteilen waren am Dienstag zur Beratung des Hauptausschusses in den total überfüllten Ketziner Rathaussaal gekommen. Warum? Sie wollten sich über die Meinung der Kommunalpolitiker zu den von drei im Stadtgebiet aktiven Vorhabenträgern beantragten 17 neuen und bis zu 220 Meter hohen Windenergieanlagen (WEA) informieren. Vor allem aber protestierte sie gegen die Pläne wegen der Beeinträchtigung der Lebensqualität, der Gesundheit sowie der Nachteile für Natur und Landschaft. Auslöser des Ärgers war, dass der Bauausschuss in der vergangenen Woche in Falkenrehde den Stadtverordneten empfohlen hatte, den Anträgen der Vorhabenträger zuzustimmen.

"Was hat die Stadt davon?" wollte Jamila Wichniarz (Paretz) in der Einwohnerfragestunde von den Kommunalpolitikern wissen. "Von nicht einem einzigen der 47 Windenergieanlagen auch nur einen einzigen Cent", antwortete Bürgermeister Bernd Lück. Eine Antwort, die Frank Buchholz, Projektleiter des Vorhabenträgers UKA Meißen, so nicht hinnehmen wollte. Das stimme nicht, selbstverständlich erhalte die Stadt Geld, sagte er. Laut Lück sind das lediglich die gesetzlich festgelegten Wegegebühren.

"An Gewerbesteuern sind das null Cent und von den 17 beantragten Anlagen gehe ich gleichfalls von null Cent aus", betonte er. Hinsichtlich der vielfach geäußerten Probleme zur Beeinträchtigung der Lebensqualität und Gesundheit der Anwohner aber auch der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft bat Frank Hartmann aus Neu Falkenrehde die Kommunalpolitiker sich dafür einzusetzen, dass die Einwohner durch zusätzliche und höhere Windenergieanlagen nicht noch mehr belastet werden. Dieses Votum dürfte wohl nicht einstimmig ausfallen. So urteilte Eckhard Roß (Freie Wähler Etzin), dass er auch am Rande eines Windparks wohne. Weil mit Windenergie produzierter Strom die Energie der Zukunft sei, unterstütze er den Antrag der Investoren.

Was am Dienstagabend nicht vorlag, waren die Stellungnahmen der Ortsbeiräte von Falkenrehde und Etzin. Deshalb und wegen weiterer offener Fragen beantragte Christel Zimmer (CDU), die Entscheidung zu vertagen. Fünf Mitglieder des Hauptausschusses unterstützten den Antrag. Ferner gab es je eine Enthaltung und eine Gegenstimme. Damit steht der Antrag der Vorhabenträger am 27. Februar erneut auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Ebenfalls am Dienstagabend stand in Etzin der Antrag auf die Errichtung 17 neuer WEA im Ortsbeirat zur Beratung. Das Ergebnis: Einstimmige Ablehnung.

Zustimmung gab es in Ketzin/Havel für einen Vorschlag von Frank Buchholz, wegen der sehr unterschiedlichen Meinungen auf einer gemeinsamen Informationsveranstaltung in sachlicher Form die Argumente auszutauschen. Diese soll noch vor dem Bauausschuss im Bürgersaal des Rathauses stattfinden, war der Bürgermeister einverstanden.

Bereits eine Woche zuvor hatte der Ortsbeirat von Falkenrehde zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, an der knapp 70 Einwohner teilnahmen. Thema war gleichfalls der Antrag der Vorhabenträger auf Neuerrichtung von 17 weitere WEA und das auch noch mit Gesamthöhen von 200 und 220 Metern, obwohl sich die Stadtverordneten noch im Oktober 2016 für eine Höhenbegrenzung auf 150 Meter aussprachen, hatte der Bauausschuss empfohlen, dem Vorhaben auf Errichtung der höheren WEA zuzustimmen. Eine ganz andere Empfehlung gaben die Falkenrehder Einwohner.

Spontan unterzeichneten 65 Anwesende eine Petition an die Stadt und die Stadtverordneten, in der unter anderem gefordert wird, keine neuen WEA im äußeren Bereich des Windeignungsgebietes zuzulassen. Infraschall mache krank, wird argumentiert, zumal im Extremfall der Abstand zur Wohnbebauung nur 1000 Meter betrage. "Wir sollten unser Landschaftsbild schützen", heißt es in der Petition. Es könne nicht sein, dass die Anlagen so groß sind und so dicht an den Rad- und Wanderwegen liegen, dass man unter den Rotorblättern durchfahren müsse, heißt es an anderer Stelle.

In der vorausgegangenen teils heftigen Diskussion meinte Klaus Seliger (Falkenrehde) unter anderem, die bisherige Höhenbegrenzung beizubehalten, dann wäre die Errichtung neuer Anlagen für die Vorhabenträger uninteressant. Sandra Scherfenberg wohnt am Rande eines Windparks. Schon jetzt seien die Geräusche der kleineren WEA deutlich laut zu hören, auch durch geschlossene Jalousien, sagte sie. Verhindernde Argumente gegen neue WEA-Standorte zu finden, dürfte kaum gelingen, denn der beschlossene Regionalplan des Landes hat Vorrang vor den Entscheidungen der Kommunen und die Vorhabenträger reizen die möglichen Neubauten in den ausgewiesenen Windeignungsgebieten maximal aus. Den heftigen Gegenwind aus den betroffenen Gemeinden können sie allerdings nicht verhindern. In nur sechs Tagen setzten 656 Einwohner (427 in Falkenrehde, 229 in Paretz) ihre Unterschrift unter die Petition. Am Dienstag nahm sie Bürgermeister Bernd Lück entgegen.