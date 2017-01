Grippevirus breitet sich akut aus

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Besorgniserregende Zahlen: Der nicht ungefährliche Influenzavirus breitet sich akut im östlichen Havelland aus. Dem kreislichen Gesundheitsamt lagen allein in der vergangenen Woche einer statistischen Erhebung zu Folge insgesamt 52 meldepflichtige Fälle vor.

"Das ist sehr viel und ein gewaltiger Anstieg. Das wahre Krankheitsaufkommen ist sogar sicherlich um ein Vielfaches höher", so Amtsarzt Dr. Erich Hedtke am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung, nachdem in der Woche zuvor die Grippeinfektion neunmal gemeldet worden war. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2016 registrierte die Behörde insgesamt 170 und 2015 110 Virusinfektionen.

Die Alarmglocken schrillen bereits. Vom Grippevirus betroffen sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren gleichermaßen. Sie leiden schlagartig unter Symptomen wie Husten, Schnupfen, Glieder- und Knochenschmerzen sowie etwa Kreislaufproblemen und hohem Fieber.

"Der Virus ist extrem ansteckend und wird tückischerweise durch Niesen, Husten und Körperkontakt übertragen. Ganz wichtig ist es, die Hände mehrfach am Tag zu waschen. Wer krank ist, sollte unbedingt zu Hause bleiben", rät Hedtke. Das geschieht in der Regel offensichtlich auch. So sind aufgrund der Grippewelle teilweise Schulklassen erheblich dezimiert. Auch Arbeitgeber klagen über Krankmeldungen.

Indes seien laut Angaben des Amtsarztes trotz des Impfens zahlreiche Menschen erkrankt. 13 Prozent von den 52 offiziell bekannten Fällen haben sich demnach trotz des vermeintlichen Schutzes mit dem Virus angesteckt. "Der Impfstoff der jetzigen Kampagne gewährt offensichtlich nur einen Teilschutz. Das ist keine Punktlandung geworden", betont Hedke. Positiv bewertet der Amtsarzt die Tatsache, dass es "Gott sei Dank bislang keinen Todesfall gegeben hat". Und: Mit Blick auf die Norovirus-Infektionen schlägt Hedtke dagegen keinen Alarm. 200 bis 300 Fälle pro Jahr, darunter bis zu 60 im ersten Quartal eines Jahres, seien nicht außergewöhnlich hoch, wie der Experte aktuell einschätzt.