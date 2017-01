Borussia Criewen II gewinnt Hallencup

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Sechs Teams der beiden Kreisklassen der Fußballregion Uckermark ermittelten den Champion unterm Hallendach. Im Modus "jeder gegen jeden" setzte sich die zweite Mannschaft von Borussia Criewen ungeschlagen an die Spitze. Neben vier Siegen ohne Gegentor gegen Grün-Weiß Dobberzin (1:0), Eintracht Haßleben II (2:0), SG Thomsdorf (7:0) und SV Pinnow II (3:0) sprang gegen die SG Crussow nur ein 1:1 heraus. 13 Punkte reichten dem Hinrunden-Tabellenführer der A-Staffel, um den Hallencup der Passower Firma Elektroinstallation Dietmar Saaber zu entführen. Denny Unger vom Siegerteam bekam zudem für seine sechs Turniertreffer die Einzelauszeichnung "bester Torschütze". Als "bester Torhüter" wurde Alexander Dom von der SG Thomsdorf geehrt.

Kommt zum Torschuss: Grün-Weiß Dobberzins David Zootzky (l.) kommt gegen Christoph Meiert von der SG Crussow zum Abschluss. Das Duell der Ortsnachbarn endete 2:1 für die SG, die in der Endabrechnung aber hinter den Grün-Weißen stand.

Zweitbeste Mannschaft wurde Eintracht Haßleben II, die mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage auf zehn Zähler kam. Die restlichen vier Mannschaften lagen eng beieinander. Grün-Weiß Dobberzin hangelte sich mit sechs Zählern auf Platz drei. Der SV Pinnow II enttäuschte, zeigte mehr Tiefen als Höhen. Trainer Henry Konitzer war mit dem Gezeigten nicht zufrieden. "Nur in der ersten Partie zeigte mein Team sein Potential. Das Absacken der Leistung und der Einstellung ist mir unerklärlich", sagte er nur kurz und bündig. Im Auftaktmatch des Turniers schlug der SVP II die SG Thomsdorf mit 3:1. Gegen Dobberzin folgte eine 1:2-Niederlage. Jeweils nur einen Punkt auf der Haben-Seite gab es nach dem 1:1 gegen Haßleben II und dem 0:0 gegen Crussow. Die 0:3-Pleite gegen überragende Criewener war vorprogrammiert. Am Ende standen die Pinnower punktgleich mit der SG Crussow und auch die Tordifferenz war identisch. Der SVP II hatte jedoch mehr Tore erzielt und stand somit auf Rang vier vor den Crussowern. Die SG Thomsdorf war mit drei Zählern aus dem 2:0-Sieg gegen Crussow Schlusslicht. 48 Tore wurde in den 15 zehnminütigen Spielen geschossen.

Borussia Criewen II: Stefan Bock, Florian Koch, Denny Unger, Marcel Lubahn, Normen Meene, Stefan Rietz, Kai Ziemann, Sebastian Hoppe, Sirko Miers