Spätstart beim Winterlaufcup noch möglich

Trotzten schwierigen Wetterbedingungen: Auch eine teils geschlossene Schneedecke hielt die Teilnehmer nicht ab. Ben Hantke von den Bernauer Lauffreunden (vorn) absolvierte die drei Kilometer in 15:01 Minuten und wurde Sechster in der U 12. © Andreas Gora

Der Sieg über die Neun-Kilometer-Strecke blieb in Eberswalde. Beim 2. Lauf "An der Drehnitzwiese", die vom SV Motor Eberswalde veranstaltet wurde, ließ sich Mark Rathsmann vom Eberswalder Schwimmverein Platz eins nicht nehmen. 35:38 Minuten brauchte der in der U 18 startende Schüler für die Strecke, die teilweise auf einer festen Schneedecke zurückgelegt werden musste.

Rathsmann musste sich für den ersten Platz aber mächtig strecken, denn ihm dicht auf den Fersen war eine junge Dame, die sich anschickt, auch in diesem Jahr wieder mit absolut großartigen Zeiten auf sich aufmerksam zu machen und die als eines der größten Lauf-Talente der Region gilt: Lucia Hemeling. Die Schülerin startet für den Veranstalter SV Motor Eberswalde in der Altersklasse U 16 und war nur sechs Zehntelsekunden langsamer als Rathsmann. Ein Bernauer komplettierte das Sieger-Trio: Sven Graupe (M40) kam nach 35:51 ins Ziel.

Über die Zwölf-Kilometer-Strecke war Randy Bögelspacher (TSG Balingen/M20) der Sieg nicht zu nehmen. 41:04 Minuten brauchte er für die Distanz.Der Zepernicker Denis Gehde, der in der M20 für den SV Berlin-Buch startet, kam mit einigem Abstand (45:56 min) als Zweiter ins Ziel, gefolgt von Triathlet Dieter Baumgärtner von den Bernauer Lauffreunden (46:34 min).

Auch die schnellste Frau auf der Strecke ist eine, die für ihre guten Zeiten bekannt ist: Heike Gläser aus Bernau (W50) brauchte für die zwölf Kilometer 59:49 Minuten.

Für Kinder und Jugendliche gab es zwei Strecken an der Eberswalder Drenitzwiese. Über die zwei Kilometer war Amelie Werbelow (U 14) vom gastgebenden Verein die Schnellste in 10:32 Minuten vor ihren Vereinskollegen Thomas Böttcher (10:37 min/U 12) und Lea Benser (10:40 min/U 12).

Pascal Noffz ging in der Altersklasse der Einsteiger an den Start und wurde Schnellster über die zwei Kilometer vor Alessandro Rehm (U 12) von den Bernauer Lauffreunden und Johannes Saremba (U 14) vom Eberswalder Schwimmverein.

Der Winterlaufcup, der gemeinsam vom SV Motor Eberswalde und den Bernauer Lauffreunden organisiert wird, umfasst fünf Läufe. Maximal drei gehen in die Cupwertung ein. Bei mehr als drei absolvierten Läufen werden die schlechtesten Ergebnisse gestrichen. Wer also noch mitmachen will, kann noch einsteigen, denn drei Läufe gibt es ja noch.

Die nächsten Termine: 25. Februar 3. Lauf im Eberswalder Fritz-Lesch-Stadion. Hier ist ein Zeitlauf über 15, 30 und 60 Minuten angesetzt. Wer in der Zeit die weiteste Strecke zurücklegt, gewinnt. 11. März 13. baff Natur-Marathon in Marienwerder und am 18. März der 5. Lauf am Bernauer Wissenszentrum.