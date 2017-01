Die Neue aus dem Info-Punkt

artikel-ansicht/dg/0/

"Vor allem von meiner Kollegin Dorothea Janz erfahre ich Stück für Stück, was ich über das touristische Metier im Amtsbereich und darüber hinaus im Tourismusverband Seenland Oder-Spree wissen muss", sagt die 49-Jährige dankbar.

Mancher aus der Region wird Heike Riegner aus ihrer früheren Tätigkeit als Verkäuferin und Marktleiterin kennen: Die Wirtschaftskauffrau, die einst bei OGS (Obst, Gemüse, Speisekartoffeln) in Seelow anfing, war nach der Wende zur Einkaufsmarkt-Kette Plus, später zu Netto gewechselt. Sie hat in Märkten in Seelow, Letschin, Neuhardenberg und Fürstenwalde gearbeitet - bis zwei Bandscheibenvorfälle das Aus für sie in diesem Beruf brachten. Nach der Operation und Reha finanzierte die Rentenversicherung der in Seelow Geborenen und in Libbenichen Aufgewachsenen ab 2014 die Ausbildung zur Bürokauffrau. Ausbildungsbetrieb war die Amtsverwaltung Lebus. Nach dem erfolgreichen Ende der Ausbildung im Sommer 2016 erfuhr Heike Riegner von der frei werdenden Stelle im Info-Punkt, bewarb sich beim Träger - der Arbeitsinitiative Letschin - und wurde genommen.

Die große Nachfrage, vor allem der Radtouristen, nach Quartieren im Amtsbereich hat die neue Info-Punkt-Frau im Lebuser Kulturhaus inzwischen ebenso erfahren wie das Interesse an Info-Material über die Region und ihre Sehenswürdigkeiten. Sie freue sich auf eine "gute Zusammenarbeit mit allen Gastgebern und Veranstaltern aus dem Amtsbereich", sagt Heike Riegner.