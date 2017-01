Erste Schritte für Umbau des Bahnhofs

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Bis zur Stadtverordnetenversammlung im März wird die Verwaltung eine entsprechende Beschlussvorlage zum Umbau des Bahnhofsgebäudes in Bad Freienwalde vorlegen. Das gab Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) beim Hauptausschuss am Dienstag bekannt. Ziel sei es, dem Planungskonzept die Zustimmung zu erteilen, um anschließend die weiteren Schritte in Angriff zu nehmen, so der Bürgermeister.

Vorige Woche hatte Olaf Beckert, Architekt aus Prenzlau, der die Planungen für das Bahnhofsgebäude übernimmt, erste Entwürfe vorgestellt. Darin ist bereits festgelegt, wie die einzelnen Bereiche des Bahnhofsgebäudes künftig genutzt werden können. Neben einem Lesecafé ist dort eine Fahrrad-Werkstatt, die vom Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) geleitet werden soll, sowie eine Unterstellmöglichkeit für Räder geplant. Außerdem soll der Wasserturm als fünfter Turm für den Erwerb des Turm-Diploms genutzt werden. Laut Bauamtsleiter Rainer Texdorf gebe es auch die Überlegung, eine Kletterwand zu errichten. Für das Obergeschoss ist die Einrichtung einer Herberge mit 26 Bettenplätzen geplant.

Vieles bleibt aber vorerst noch offen. "Wir sind noch in der Findungsphase", sagte Lehmann beim Hauptausschuss am Dienstag. Es gebe noch einzelne Anregungen. Für die Stadtverordnetenversammlung, die am 23. März stattfindet, sei das Ziel, einen Grundsatzbeschluss für die Aufteilung der Flächen zu treffen, sagte der Bürgermeister. Pachtverträge für die einzelnen Bereiche im Bahnhofsgebäude könnten vorerst allerdings noch nicht abgeschlossen werden, betonte Lehmann. Unklarheiten gibt es in einigen Punkten zudem noch bei der Finanzierung. Da die für das Obergeschoss geplante Herberge nicht im Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" enthalten sei, müsse dafür eine gesonderte Finanzierung gefunden werden, erklärte der Bürgermeister. Udo Schonert (SPD), Vorsitzender des Bauausschusses, betonte zudem, dass die Untere Denkmalschutzbehörde frühzeitig in die Planung mit eingebunden werden müsse.

Im Zuge des geplanten Umbaus wird auch eine Stelle als Quartiersmanager ausgeschrieben, der im Bahnhof Räumlichkeiten gestellt bekommen könnte. Mit der Beschlussfassung des Planungskonzeptes würden die Stadtverordneten im März auch der neuen Stelle des Quartiersmanagers zustimmen, der dann seine Arbeit aufnehmen würde, erklärte Bauamtsleiter Rainer Texdorf. Mit Projekten und Veranstaltungen solle dieser dazu beitragen, das Viertel um den Bahnhof attraktiver zu gestalten.