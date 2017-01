Erste Praxis für Jugendpsychiatrie

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547403/

Eltern und Lehrer sind häufig bei solchen Kindern überfordert. Die Kinder zeigen infolge der Störungen in der Schule schlechte Leistungen, werden häufig von ihren Mitschülern ausgegrenzt oder sogar gemobbt. "Oft dauert es viel zu lange, bis diese Störungen oder Krankheiten erkannt und therapiert werden", sagt die Ärztin Eliska Reinhold, die Gründerin der Praxis.

Die gebürtige Tschechin hatte in Berlin an der Charité ihre ärztliche Approbation erworben und war seit 2004 in Frankfurt am Klinikum tätig. Nach ihrem praktischen Jahr begann sie 2005 als Ärztin in der Erwachsenenpsychiatrie, 2010 wechselte sie in den Kinder- und Jugendbereich. "Es hat mich einfach immer interessiert, wo die unterschiedlichen psychischen Erkrankungen ihren Ursprung nehmen und ob man während der Kindheit was verhindern kann", betont sie.

2015 erwarb Eliska Reinhold ihren Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 2016 war sie beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst im Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree tätig. "Diese Arbeit war komplett anders als die in der Klinik, aber ein sehr wichtiges Puzzleteil für meine Tätigkeit als Kinder- Jugendpsychiaterin. Ich konnte viel enger mit Jugend-, Sozial- und Schulamt zusammenarbeiten und dadurch besser kennenlernen, welche unterschiedlichen Hilfen die Ämter meinen Patienten bieten können. Ohne die Jugend-, Sozial- und Schulämter ist die Behandlung von jungen Patienten nur begrenzt möglich. Eine gute Zusammenarbeit ist die halbe Miete", betont die Ärztin.

Von Bedeutung für eine erfolgreiche Behandlung der Kinder seien auch deren Eltern. "Als Mutter von drei Kindern sind mir die täglichen Kämpfe, die man als Eltern mit Kindern hat, wohl bekannt. Ein Kind kann man aber nicht wie ein Auto in der Werkstatt ,reparieren' lassen, das heißt bei uns einfach ,abgeben' und hoffen, dass das Kind wieder fit gemacht wird. Oft geht es bei der Behandlung von Kindern um ein langen Weg, viel Geduld und Verständnis. Meine Mitarbeiterinnen haben viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Wir werden uns mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum sowie mit der Klinik Frankfurt ergänzen können, sodass es zu keinen großen Wartezeiten für die Diagnostik und Behandlung kommen sollte."