Was alles in der Erpe schwimmt

Hoppegarten (MOZ) Junge Wissenschaftler vom Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin-Friedrichshagen haben zwei Jahre an und in der Erpe geforscht. Nicht weit vom Erpelauf nahe der Heidemühle entfernt fanden sich nun interessierte Bürger zu einem Vortrag darüber in der "Lindenschänke" ein.

In Höhe des Abzweigs nach Münchehofe vereinen sich zwei kleine Fließgewässer. Bei dem Wasserreicheren handelt es sich um die gereinigten Abwässer des Klärwerkes Münchehofe. Aktuell muss es die Abwässer von über 300 000 Einwohnern und zahlreichen Unternehmen verkraften. Bei Weitem nicht alle gefährlichen Stoffe können ausgefällt oder unschädlich gemacht werden. 66 unerwünschte Stoffe, wie Nahrungsmittelzusätze, Medikamente, Tierarzneien, Pflanzenschutzmittel und weitere Chemikalien, haben Wissenschaftler gefunden.

Die Untersuchungen im Naturschutzgebiet blieben von den Anwohnern und Spaziergängern nicht unbemerkt. Der Nabu-Ortsgruppe Hoppegarten ist es nun zu danken, dass die Wissenschaftler Gelegenheit bekamen, die Forschungsergebnisse vorzustellen.

Doktorand Jens Scharper berichtete, wie aus den Sedimenten der Erpe an verschiedenen Stellen und zu unterschiedlichen Zeiten Proben entnommen und nach welchen Schadstoffen gesucht wurde. Auch wurde deren Vorkommen im benachbarten oberflächennahen Grundwasser untersucht. Die Proben wurden in Spezial-Laboren in Deutschland, Schweden und England analysiert und bewertet. Es wurde bestätigt, hieß es, dass die Selbstreinigungskraft der Erpe noch begrenzt wäre. Die Anzahl von Kleinstlebewesen sowie der Sauerstoffgehalt des Wassers und der Sedimente seien dafür von entscheidender Bedeutung. Daraus ergebe sich, dass die Renaturierung der Wasserläufe, wie es die europäische Wasserrahmenrichtlinie einfordere, auch im Kontext der Wasserverschmutzungen eine entscheidende Rolle spiele. Schließlich könne nur eine Kombination von weiteren Maßnahmen in Klärwerken - eine weitere Reinigungsstufe - sowie Verhaltensänderungen bei Herstellern und Verbrauchern für saubereres Wasser sorgen, stellte der Wissenschaftler fest.