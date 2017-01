Meisterschaftsrekord durch Gerald Stamm

artikel-ansicht/dg/0/

Während es für Nachrückerin Thora Brandscheid eine Premiere und für Gina Lorenz die zweite Teilnahme war, erlebte Routinier Gerald Stamm bereits seine 23. Meisterschaften - das hat in Brandenburg noch kein Spieler geschafft. Als ältester Akteur des Feldes bekam es der mittlerweile 56-Jährige zunächst mit Jugend-Landesmeister Keanu Härtig vom TTV Einheit Potsdam zu tun, den er mit 3:1 besiegte. Im zweiten Gruppenspiel wies der Fürstenwalder nach hart umkämpften erstem Satz Jens Richter von der TSG Lübbenau noch deutlich mit 3:0 in die Schranken. Damit war Stamm bereits für die Endrunde qualifiziert und konnte gegen Landesbereichsmeister Moritz Voß (TTC Finow-Gewo Eberswalde) befreit aufspielen. In einem engen Match verlor er mit 8:11 im fünften Durchgang.

In der K.-o-Runde ging es dann im Achtelfinale gegen André Fehlinger (ebenfalls Finow). Der Pneumant-Akteur führte 2:1 und 10:6 im vierten Satz (!), vermochte es aber nicht, diesen Vorsprung in einen Sieg umzumünzen. Stattdessen überließ er dem Gegner mehr und mehr die Initiative und schied schließlich mit 2:4 aus.

Bei den Damen hoffte Gina Lorenz vor heimischer Kulisse wie im Vorjahr auf das Erreichen der Endrunde. Im ersten Gruppenspiel schlug sie denn auch die noch zur Jugendklasse gehörende Vanessa Gerloff (Schwarz-Rot Neustadt) in vier Sätzen, musste sich anschließend der Oberliga-erfahrenen Aileen Grunert (TSV Stahnsdorf) 1:3 geschlagen geben. Als Gruppen-Zweite traf sie im Achtelfinale auf die Finower Regionalligaspielerin und Abwehrspezialistin Isabell Puskas, die mit 4:0 die Oberhand behielt. Thora Brandscheid konnte ihre Nervosität nie ganz ablegen, unterlag Claudia Petereit (Finow) und Andrea Richter (Blau-Weiß Vetschau) glatt.

In den Doppelkonkurrenzen schieden Brandscheid und Vera Stuckert (TSV Stahndsorf) sowie Stamm und Mathias Schütze (SG Marxdorf) in der ersten Runde aus. Lorenz kam mit Carolin Gragoll (Finow) ins Viertelfinale, wo gegen die favorisierte Paarung Lydia Lautenschläger/Alina Schön (ESV Prenzlau) beim 2:3 Endstation war.

Die Titel gingen an Vorjahressiegerin Ann-Marie Dahms (Prenzlau) und Alexander Grothe von der SG Geltow, der die Nachfolge des Stahnsdorfers Thomas Englert antrat, sowie an das Finower Duo Carolin Mews/Annie Jordan und die Geltower Markus Dulinski/Thomas Jannek.

Von Seiten des TT-Landesverbandes Brandenburg ernteten die Gastgeber viel Lob für die sehr guten Bedingungen in der Pneumant-Sporthalle und vor allem die rührige Organisation mit all ihren Facetten durch Abteilungsleiterin Birgit Rödiger und ihre Mitstreiter.