Ziems holt Bronze über 1500 Meter

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der 17-jährige Marius Ziems (BSG Stahl Eisenhüttenstadt) hat bei den Berlin-Brandenburgischen Leichtathletik-Meisterschaften der U20 in Berlin im 1500-Meter-Lauf den 3. Platz belegt. Der Cottbuser Sportschüler benötigte 4:35,02 Minuten. Den Titel holte sich der gleichaltrige Potsdamer John Kenneth Schilke (4:08,09 min) vor Moritz Kuhlmann von der LG Nord Berlin (4:26,94 min). Eine Woche zuvor war Ziems im ersten Teil der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaft Vizemeister über die doppelt so lange Distanz geworden (9:45,25 min). Als nächstes startet Marius Ziems bei den Norddeutschen Titelkämpfen am 4. Februar in Neubrandenburg. Dort strebt er im 1500-Meter-Lauf eine Zeit um die 4:20 Minuten an.