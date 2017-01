Schönfließ feiert Fastnacht

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Schönfließ beginnt am Sonnabend die närrische Zeit. Um 9 Uhr setzt sich der Zug der Zamperer durch den Eisenhüttenstädter Ortsteil in Bewegung. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Turnhalle.

Veranstaltungen sind am darauffolgenden Wochenende. Am Freitag, dem 3. Februar, wird um 19 Uhr zur Weiberfastnacht eingeladen. Am Sonnabend sind ab 14 Uhr Kinder zum Kinderfasching willkommen. Um 19 Uhr ist die Fastnachtsveranstaltung.

An diesem Freitag werden in der Turnhalle Karten verkauft, ebenso bei Getränke Reschke in der Gubener Straße 42.