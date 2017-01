Tanzshows, Konzerte und Kabarett

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Es ist quasi die Ruhe vor dem Sturm. Bis 2. Februar sind das Restaurant Park-Café und damit auch das Theater am See in Bad Saarow geschlossen. Es wird renoviert. Danach beginnt dort wieder ein umfangreiches und vielfältiges Kulturprogramm.

"Sinnlich-sündige Show-Sensation": Die Gruppe "Let's Burlesque!" gastiert am 17. März in Bad Saarow.

Die Gemeindevertretung Bad Saarow, die das Theater am See normalerweise als Sitzungssaal nutzt, musste diesen Montag auf ungewohntes Terrain ausweichen. Der Raum im Bürger- und Vereinshaus in der Pieskower Straße reichte mit Ach und Krach aus, damit alle der bei den Sitzungen traditionell vielen Zuschauer einen freien Stuhl fanden. "Bei den Renovierungsarbeiten geben wir unserem Restaurant ein bisschen frische Farbe. Außerdem erhalten wir für die Küche zwei neue Geräte", sagt Daniel Großer, Event-Manager bei der Gastronomiegesellschaft, die das Haus betreibt.

Kurz nach der Wiedereröffnung geht es beim Veranstaltungsangebot dann Schlag auf Schlag. Den Auftakt macht eine Krimi-Lesung unter dem Titel "Crime and wine". Sie ist bereits so gut wie ausverkauft. "Dieser Abend findet nicht im Saal statt, sondern in der intimeren Atmosphäre des Restaurants", sagt Großer. Dort stehen nur 38 Plätze zur Verfügung. Gleiches gilt für ein Programm zum Valentinstag am 14. Februar, das die Gastronomiegesellschaft kurzfristig ins Programm genommen hat. Unter dem Titel "Amor und Bacchus" liest Frank Schroeder Liebesgeschichten, dazu wird wie bei der Krimilesung ein Drei-Gänge-Menü gereicht.

Im großen Theater, in dem maximal 370 Zuschauer Platz finden, geht es am 10. Februar los mit der Leipziger Kabarett-Gruppe "academixer". "Wir müssen noch gießen - Neues aus der Sparte" nimmt die Liebe der Deutschen zu ihren Kleingärten aufs Korn. Am 16. Februar folgt die Tanzshow "Spirit of Ireland", tags darauf die in Bad Saarow zum regelmäßigen Programm gehörende Travestie-Show mit "Täuschungsmanöver". Am 24. Februar zeigen Roger Pabst & Swinging Strangers eine Frank-Sinatra-Show.

Im März folgt zunächst wieder ein Ausflug ins Kabarett; am 16. März ist die "Pfeffermühle" aus Leipzig zu Gast. Nur einen Tag später kommt eine "sinnlich-sündige Show-Sensation", so die Ankündigung der Veranstalter, mit "Let's Burlesque!" aus Berlin. Im weiteren Verlauf des Frühjahrs folgen unter anderem deutsche Rocklegenden mit "The Lords & The Rattles" (23. März), eine Abba-Show am 29. April und eine Bee-Gees-Coverband am 25. Mai.

"Der Vorverkauf läuft bisher insgesamt sehr gut", sagt Großer. Die Travestie-Show am 17. Februar sei bereits ausverkauft, für "Spirit of Ireland" einen Tag zuvor gebe es nur noch etwa 25 Restkarten. Das vollständige Programm findet sich im Internet unter www.theater-am-see.de, dort gibt es auch einen Link auf einen Online-Vorverkauf.

Die Märkische Oderzeitung verlost jeweils zwei Mal zwei Freikarten für die Sinatra-Show und für das Kabarett "academixer". Dazu muss folgende Frage beantwortet werden: Wie viele Zuschauerplätze fasst das Theater am See? Wer die Antwort weiß, ruft heute bis 14 Uhr an unter 01378 00117782 (50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil abweichend).