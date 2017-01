Führungen in der alten Mälzerei

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Ein Wahrzeichen Angermündes ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Die alte Mälzerei ist nach jahrzehntelangem Leerstand und Verfall nun saniert und nutzbar worden. Jetzt zieht wieder Leben ein. Das denkmalgeschützte Fabrikgebäude, in dem einst Malz für die Bierbrauerei geröstet wurde, zu einem urigen Wohn- und Geschäftshaus mit historischem Charme und modernem Komfort umgebaut. Mit großen Interesse haben die Angermünder die Sanierungsarbeiten verfolgt. Die Investorengruppe mit vier Partnern lädt am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr alle Interessenten zum Tag der offenen Tür ein. Architektin Elke Hähnel und ihr Team führen Besucher durch das Haus, informieren über das Projekt und öffnen die Darre. Die noch unvermieteten Wohnungen können besichtigt werden. In den oberen beiden Etagen sind acht zwei- bis Vierraumwohnungen entstanden. Eine Etage hat der Pflegedienst E&B für betreutes Wohnen gemietet und acht Einzelzimmer mit behindertengerechten Bädern sowie Gemeinschaftsküche eingerichtet. Die historische Darre wird als technisches Museum im Gebäude erhalten und Besuchern zugänglich sein, zum Beispiel zum Tag des offenen Denkmals.