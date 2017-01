Linke rufen zu Gedenken in Kienitz auf

artikel-ansicht/dg/0/

Kienitz (MOZ) Traditionell beteiligt sich der Letschiner Ortsverband "Die Linke" an der Gedenkveranstaltung von Ortsbeirat und Bürgermeister am Panzerdenkmal in Kienitz, darüber informierte Stephan Schoenemann. "Mit Errichtung des ersten Brückenkopfes am Westufer der Oder durch die Rote Armee am 31. Januar 1945 wurde der erste Ort auf heutigem deutschen Boden vom Faschismus befreit - Kienitz."

"Den 72. Jahrestag dieses historischen Ereignisses begehen wir im Gedenken an die hier gefallenen sowjetischen Soldaten und die deutschen Toten unter ihnen und in der Zivilbevölkerung, die Opfer des vom deutschen Faschismus vom Zaun gebrochenen Eroberungs- und Vernichtungskrieges wurden", so Schoenemann. "Wir betrachten diesen Tag aber auch als Mahnung, dass so etwas nie wieder geschehen darf." Die Gedenkveranstaltung beginnt am 31. Januar um 11 Uhr am Panzerdenkmal in Kienitz und wird um 11.45 Uhr enden.

Der Ortsverband der Linken trifft sich bereits um 10.30 Uhr und bietet heißen Kaffee und Tee an. Kerstin Kühn, die Linken-Direktkandidatin im Wahlkreis 59 für den Bundestag, ist als Rednerin angekündigt.