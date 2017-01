Langläufer bringen 15 Medaillen nach Hause

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir haben gleich drei Landesmeistertitel ergattert", kommentierte Trainer Stefan Wiedmann den Erfolg seiner Jungs am Dienstag stolz. In der Klasse der 10- und 11-Jährigen erliefen sich Max Unglaube und Moritz Terei drei Goldmedaillen: Max Unglaube im Vielseitigkeitslauf und im klassischen Stil, Moritz Terei im Freistil. Überrascht habe Trainer Stefan Wiedmann vor allem ein Läufer: Der 7-jährige Florian Fechner, der erst im vergangenen Frühjahr mit dem Langlauf begonnen hat und der sein Können in diesem Winter zum ersten Mal im Schnee erproben konnte. Bei den Landesmeisterschaften des Skiverbands Brandenburg belegte er auf Anhieb den 3. Platz im Vielseitigkeitslauf sowie im klassischen Stil und den 4. Platz im Freistil. In allen drei Disziplinen den 4. beziehungsweise den 5. Platz belegten Hugo Meisel und Nico Husnullin.

"Das Training hat sich ausgezahlt", sagte Stefan Wiedmann, der seine Jungs vier- bis fünfmal in der Woche im Langlauf trainiert. "Anfang Dezember und nach Weihnachten waren wir in Trainingslagern in Thüringen und im Erzgebirge, in den Winterferien sind wir mit den Sportlern im Thüringer Wald." Der Trainer war am Wochenende selbst erfolgreich: Über die Langlauf-Strecke von 15 Kilometern gewann er die Goldmedaille und stieg auf das oberste Treppchen.

Während der Nachwuchs in Seiffen Erfolge einheimste, warb eine Delegation des Bad Freienwalder Wintersportvereins im polnischen Zakopane für die Kurstadt. "Wir waren dort auf Einladung des polnischen Skiverbands", erklärte Schatzmeister Günther Lüdecke. Er habe den Besuch gleich genutzt, um den ehemals erfolgreichen polnischen Skispringer Adam Malysz sowie den Olympiasieger von 1972, Wojciech Fortuna, im Mai nach Bad Freienwalde einzuladen. Dann wird es ein Turnier anlässlich des 80. Geburtstages von Skisprung-Legende Helmut Recknagel geben.