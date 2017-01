Radtour zum Milchschafhof

artikel-ansicht/dg/0/

Der Trend ist klar: Die Frankfurter Volkshochschule (VHS) erfreut sich großer Beliebtheit. "Die Zahl der Teilnehmer steigt kontinuierlich", sagt die langjährige Leiterin der Einrichtung, Carola Christen. Ein Grund für die positive Entwicklung sei der Standort in der Gartenstraße, der im März 2013 bezogen wurde, ein weiterer die stetig wachsende de Zahl an Kursangeboten und Veranstaltungen. 2015 waren es noch 811, im vergangenen Jahr bereits 1056.

Dazu hat die Einrichtung ihr Themenangebot deutlich erweitert. "Bei uns kann man mehr als Sprach- und Computerkurse, Malkurse und Sport besuchen", betont Carola Christen und fügt hinzu: "Wir sind schon seit Jahren nicht mehr die klassische Volkshochschule, die ausschließlich Kurse anbietet, etwa ein Drittel des Programms machen Einzelveranstaltungen aus."

Das Kursprogramm für das Frühjahrssemester, das am 6. Februar beginnt, umfasst 784 Angebote. Ob alle durchgeführt werden können, sei natürlich abhängig von der Nachfrage. Neben dem Standardprogramm aus den Bereichen Sprachen sowie Computer und Beruf gibt es vor allem im Bereich Gesellschaft, Kultur und Gesundheit viele Dinge zu entdecken.

Dessen Leiterin Uta Kurzwelly macht auf die Veranstaltungsreihe "Raum für Alle(s) hat die Erde" aufmerksam. Vier Fahrradtouren führen im Mai und Juni an Orte, wo ökologisch und nachhaltig gehandelt wird, beispielsweise zum Milchschafhof Pimpinelle im Oderbruch oder zum Wiesenmuseum im polnischen Owczary.

Fortgesetzt wird die Reihe "Frankfurter erzählen Geschichte(n)", in deren Mittelpunkt die 1970er-Jahre und die 725-Jahr-Feier der Oderstadt stehen. An die ganze Familie richtet sich das Osterferien-Angebot: ein Besuch im Theater des Lachens sowie drei Vorstellungen im Planetarium im alte Wasserturm. Im Rahmen der Frankfurter Umweltwoche sollen am 10. Juni alte Textilien umgestaltet und eigene Mode-Ideen entwickelt werden.

Kostenlos sind die Internetseminare und -vorlesungen, die zu Gesundheitsthemen, unter anderem Essstörungen, Phobien und Burnout, gehalten werden.

Schwerpunkt des vom Land und der EU geförderten Grundbildungszentrums unter dem Dach der VHS ist nach wie vor das "Family Literacy", bei dem vor allem Eltern, die in ihrer eigenen Kindheit wenig mit Büchern in Kontakt gekommen sind, darin bestärkt werden, ihren Kindern positive Erfahrungen mit Buchstaben und Schrift zu ermöglichen. Unter anderem wird am 8. Juli zum Lesepicknick in den Gertraudenpark eingeladen. Erwachsene, die besser schreiben, lesen oder rechnen lernen wollen, können die beiden Lerncafés in den Räumen der VHS und des Eltern-Kind-Zentrums Nord nutzen. An beiden Orten werden sie von haupt- und ehrenamtlichen Lehrkräften unterstützt.

